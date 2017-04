Dohodne sa Trump s Čínou?

Vzťahy dvoch veľmocí sú od prevzatia moci Trumpom pomerne nejasné. Republikán sa v minulosti vyjadroval na adresu Číny veľmi tvrdo. Trump dokonca na sociálnej sieti Twitter v roku 2012 napísal, že Peking si vymyslel globálne otepľovanie, aby poškodil americký priemysel.

"Bude to veľmi zložité stretnutie,“ uviedol zase Trump na Twitteri minulý týždeň. Amerika podľa neho nemôže tolerovať obchodný deficit vo vzťahoch s Čínou a stratu pracovných miest v prospech ázijskej krajiny.

Trump sa rád pýši tým, že počas svojej podnikateľskej kariéry bol majstrom dohôd. No hoci je Si autoritatívnym lídrom komunistickej krajiny, určite vie veľa o tom, ako vyjednávať s tvrdými protivníkmi. Bez toho by sa v uzavretom politickom systéme Číny nikdy nedostal tam, kde je. Stretnutie vo floridskom Trumpovom sídle Mar-a-Lago tak je v prvom rade schôdzka naslepo, od ktorej nikto priveľa neočakával. Na stole je veľa vážnych tém, no Trump a Si sa najprv musia trochu oťukať.

"Stretnutie prichádza v čase, keď je nová americká vláda v úrade stále veľmi krátko. Na ministerstvách nie sú obsadené mnohé dôležité miesta. Biely dom nemá jasnú predstavu o politike smerom k Ázii či dokonca Číne,“ reagoval pre Pravdu expert na medzinárodné vzťahy Prashanth Parameswaran z Tuftsovej univerzity. "Viac je to o tom, ako si jednotlivé strany „sadnú“. Je to prvé osobné stretnutie Trumpa a Si. A ich osobnosti sú dosť odlišné,“ pripomína Parameswaran. Prezident Trump si ani nebude môcť zahrať s čínskym lídrom golf, na ktorom rád obrusuje politické hrany. Si však nie je fanúšikom tohto športu a doma by s golfovou palicou v ruke vyzeral ako elitár.

Podľa viacerých zdrojov Pekingu v prvom rade záležalo na tom, aby schôdzka bola bez priveľkých rušivých momentov. Čína sa obávala, že Trump môže byť v pokušení svojho hosťa strápniť. "Jednoznačnou prioritou Číny je, aby prezident Si nestratil tvár,“ citovala agentúra Reuters čínskeho predstaviteľa, ktorý si neželal byť menovaný.

Okrem obchodných vzťahov je najväčším problémom, čo chcú robiť Washington a Peking so Severnou Kóreou. Nevyspytateľný režim Kim Čong-una napína svaly, testuje rakety a možno sa pripravuje na ďalší jadrový test. Pre USA by bolo strategickou prehrou, keby KĽDR mala k dispozícii balistické strely schopné niesť jadrové hlavice, ktoré by boli dokázali zasiahnuť územie Ameriky. Biely dom preto pritvrdzuje rétoriku.

"Ak Čína nevyrieši Severnú Kóreu, urobme to my. To je všetko, čo vám poviem,“ vyhlásil Trump pred niekoľkými dňami v rozhovore pre denník Financial Times.

Naznačil šéf Oválnej pracovne možnosť preventívneho útoku proti Pchjongjangu? A čo na to Čína, ktorej prvoradým záujmom je aspoň aká-taká stabilita na Kórejskom polostrove?

"Čo chcú Peking a Washington v súvislosti s režimom Kim Čong-una? V zásade je to jednoduché. USA by radi videli, ako Čína vyvinie väčší tlak na Severnú Kóreu. Či už prostredníctvom sankcií alebo diplomacie. Výsledkom má byť, že Pchjongjang sa vráti k rokovaniam a nakoniec sa vzdá jadrových zbraní. Čína zase chce, aby to boli USA, ktoré vstúpia do vyjednávania s KĽDR. A že zmiernia sankcie, aby k tomu došlo,“ reagoval pre Pravdu Stephan Haggard, riaditeľ kórejsko-pacifického programu na Kalifornskej univerzite v San Diegu.