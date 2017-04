Svetoví lídri podporili útok USA, Rusko a Irán bránia sýrsku vládu

Francúzsko a Nemecko

Francúzsky prezident François Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová v spoločnom vyhlásení uviedli, že Paríž aj Berlín sa budú naďalej prostredníctvom OSN usilovať o mierové riešenie sýrskej krízy.

Obaja štátnici spolu telefonovali. „Za súčasný vývoj situácie nesie zodpovednosť sýrsky prezident Bašár Asad,“ uviedli Hollande a Merkelová v komuniké.

Hollande podľa agentúry Reuters tiež uviedol, že Francúzsko žiadalo o americký zásah už pri predchádzajúcom chemickom útoku v roku 2013. Pri vtedajšom útoku v oblasti Ghúta juhovýchodne od Damasku zahynulo podľa opozície až 1700 ľudí. Útok ohlásila opozícia, vláda ho poprela a zodpovednosť pripísala povstalcom. Podľa USA vykonala útok sýrska vláda, podľa Ruska nie.

Francúzsko

Šéf francúzskej diplomacie Jean-Marc Ayrault povedal, že americký úder v Sýrii je varovaním zločinnému režimu. „Počas noci ma o (americkom zásahu) informoval americký minister zahraničia Rex Tillerson,“ povedal Ayrault. „Použitie chemických zbraní je desivé a malo by byť potrestané ako vojnový zločin“. Ayrault vyzval na posilnenie americkej vojenskej úlohy v Sýrii. Rusko aj Irán podľa neho musia pochopiť, že podporovať sýrskeho prezidenta Bašára Asada „nedáva žiadny zmysel“. Francúzsko si neželá konfrontáciu s týmito dvoma krajinami, povedal minister.

Nemecko

Americký úder v Sýrii je pochopiteľný, povedal nemecký minister zahraničia Sigmar Gabriel v reakcii na americké bombardovanie sýrskej leteckej základne Šajrát. „Bolo takmer neznesiteľné vidieť, ako je Bezpečnostná rada OSN neschopná jasne a jednoznačne reagovať na barbarský čin použitia chemických zbraní proti nevinnému sýrskemu ľudu,“ povedal počas návštevy Mali Gabriel. Vyzval k tomu, aby OSN teraz „celým srdcom“ usilovala o politické riešenie občianskej vojny v Sýrii.

Rusko

Ruská vláda kategoricky odmietla možnú účasť Ruska na chemickom útoku; podľa vyhlásenia ruského ministerstva zahraničia ruské vzdušné sily „nepodnikli žiadne útoky nad mestom Chán Šajchún v provincii Idlib“. Moskva navyše tvrdí, že chemická látka zrejme unikla pri explózii chemického skladu rebelov, ktorý bombardovali sýrske vládne lietadlá.

Turecko

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo vyhlásení uviedol, že takéto nehumánne útoky sú neprijateľné. Sýrskeho prezidenta Asada označil za vraha. „Asad, ty vrah! Ako budeš môcť uniknúť prekliatiu obetí?“ vyhlásil Erdogan. Minister zahraničia Mevlut Cavusoglu odsúdil chemický útok vedený vládnymi silami.

Irán

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Báhrám Ghasem odsúdil „akékoľvek použitie chemických zbraní“, ale vinu za útok pripisuje „teroristickým skupinám“, nie sýrskej vláde.

Veľká Británia

Britský vyslanec pri OSN Matthew Rycroft: „Toto je jasný vojnový zločin. Apelujem na členov Bezpečnostnej rady OSN, ktorí už predtým použili právo veta na obranu neospravedlni­teľného, ​​aby zmenili svoj kurz.“ Ide o odkaz na Rusko a Čínu, ktoré tento rok vo februári vetovali sankcie voči sýrskemu režimu za údajné použitia chemických zbraní v bojoch v Sýrii.

Britská vláda vyjadrila podporu americkému úderu na leteckú základňu sýrskeho režimu, podľa nej je akcia „adekvátnou odpoveďou na barbarský chemický útok“ v meste Chán Šajchún. Zmyslom amerického zásahu je odstrašiť sýrsku vládu od ďalších podobných útokov, uviedol hovorca Downing Street.

Britský minister obrany Michael Fallon neskôr dodal, že americký úder nie je začiatkom novej vojenskej kampane. „Zásah bol obmedzený na jednu základňu, bol úplne primeraný,“ povedal Fallon. Zopakoval, že jeho cieľom bolo odradiť sýrsky režim od ďalších útokov chemickými zbraňami. „Takže my (úder USA) nevnímame ako začiatok ďalšej vojenskej kampane,“ uviedol minister.

Spojené štáty podľa neho Britániu nepožiadali, aby sa na údere podieľala. „Bola to operácia Spojených štátov, ale rád by som opäť zdôraznil, že ju plne podporujeme,“ dodal Fallon.

„Nebola to záležitosť koalície, ktorá v Sýrii a Iraku bojuje proti Islamskému štátu,“ vyhlásil Fallon.

Akcia bola podľa neho starostlivo naplánovaná tak, aby sa nedotkla Rusov pôsobiacich v tomto objekte.

V rozhovore s BBC potom Fallon dodal, že americký minister obrany James Mattis sa s ním pred americkým zásahom radil o tom, či je sýrska vláda za chemický útok skutočne zodpovedná.

Rakúsko

Pochopenie pre americký zásah vyjadril rakúsky minister zahraničia Sebastian Kurz. „Chápeme vojenský zásah na letisko aj ako preventívne opatrenie na zabránenie útokom jedovatými látkami v budúcnosti,“ povedal Kurz prostredníctvom svojho hovorcu. Tiež poukázal na úlohu OSN. „Aj keď chápeme motiváciu USA, je zodpovednosťou Bezpečnostnej rady OSN, aby také opatrenia schvaľovala a uskutočňovala,“ povedal.

Čína

Čína v reakcii na americký úder v Sýrii vyzvala strany konfliktu, aby sa zdržali ďalšieho zhoršovania situácie. Peking zároveň podľa hovorkyne ministerstva zahraničia odsudzuje „použitie chemických zbraní akoukoľvek krajinou, organizáciou, jednotlivcom, nech sú okolnosti alebo úmysly akékoľvek“. Čína vyzýva všetky strany konfliktu k politickému riešeniu. Čínsky prezident Si Ťin-pching je práve na dvojdňovej návšteve v letovisku amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride.

Japonsko

Japonsko akciu Spojených štátov podporilo s tým, že ju ospravedlňuje utorňajší chemický útok v meste Chán Šajchún. Japonský premiér Šinzó Abe zdôraznil, že pri chemickom útoku zomrelo mnoho nevinných ľudí a reakcia USA je odôvodnená. „Japonsko podporuje americkú vládu v jej úsilí zabrániť šíreniu a používaniu chemických zbraní,“ uviedol Abe.

Izrael

Premiér Benjamin Netanjahu apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby „splnilo svoje záväzky z roku 2013 a definitívne a bezo zvyšku odstránilo tieto strašné zbrane zo Sýrie“.

Česko

Minister zahraničia Lubomír Zaorálek oznámil možnosť stiahnutia českej veľvyslankyne v Damasku Evy Filipi akby sa preukázalo, že za útok v provincii Idlib je zodpovedný režim prezidenta Asada. Premiér Bohuslav Sobotka je proti. Znamenalo by podľa neho len to, že by sme menej vedeli o tom, čo sa v Sýrii odohráva. „Česká vláda jednoznačne odsudzuje akékoľvek použitie chemických zbraní. Je to jednoznačné porušenie medzinárodného práva a medzinárodné spoločenstvo to nemôže nechať len tak,“ uviedol Sobotka, podľa ktorého Česko podporuje nezávislé vyšetrenie udalosti.

Poľsko

Poľská vláda podporila americký úder v Sýrii. „Spojené štáty sú zaiste garantom svetového mieru a poriadku. A sú situácie, keď je potrebné reagovať, situácie, keď je potrebné niečo podniknúť,“ povedal hovorca poľskej vlády v štátnej televízii TVP Info. Dodal, že svet bol svedkom zločinov sýrskeho režimu už v minulých rokoch, ale „nikto na ne neodpovedal“.