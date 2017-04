Trump: Budeme s Čínou priatelia. Vtipkuje?

Andrej Matišák, Pravda |

Večera bola nakoniec lepšia, ako to pôvodne americký prezident Donald Trump sľúbil. V roku 2015 povedal pre televíziu Fox News, že by čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga pozval maximálne na hamburger do McDonaldu.