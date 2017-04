Z 'proruského neprofesionála' Trumpa sa stal hrdina

Otázky a odpovede

Odkiaľ útočil Trump proti Sýrii?

Z torpédoborcov Porter a Ross operujúcich pri gréckom ostrove Kréta v Stredozemnom mo­ri.

Aké škody spôsobil útok na základňu Šajrát?

Rusi tvrdia, že strely zasiahli šesť strojov MiG-23, ktoré opravovali v hangároch. Zasiahnuté boli aj sklady s muníciou a pohonnými hmotami, radar a jedáleň. Podľa Damasku však „Amerika spôsobila veľké škody v zápase s tzv. Islamským štátom“. Po útoku tvrdil, že "Šajrát je mimo prevádzky“. Odporuje to však poznatkom Moskvy, ktoré získala zo satelitných snímok. Podľa nich "pristávacia ani spojovacie dráhy neboli poškodené, rovnako ako vojenské lietadlá“. Ruskú informáciu potvrdila napokon skutočnosť, že už v sobotu sýrske letecké sily obnovili bombardovanie pozícií islamských teroristov.

Prečo Trump pri útoku trvajúcom od 2.42 h do 2.56 h minul 100 miliónov dolárov?

Cena jednej strely Tomahawk sa odhaduje na 1,5 milióna dolárov, pričom niektoré modernejšie stoja aj dva milióny. A tak prezident Trump minul na podľa informácií málo efektívny útok 100 miliónov. Trump najnovšie už tvrdí, že pristávaciu dráhu nezlikvidovali, pretože tú „možno veľmi ľahko opraviť zaliatím kráterov a následným vybetónovaním“.

Boli na základni Šajrát ruskí vojaci?

Pentagon tvrdí, že sa usiloval „o minimalizáciu rizika v prípade obsluhy základne“ vrátane ruských vojakov, ktorí sa mohli nachádzať v objekte. Vraj pred útokom informovali ruskú stranu pomocou existujúceho spojenia, ktoré má predísť nežiaducim kolíziám v rámci sýrskej operácie. Moskva najprv tvrdila, že informáciu o útoku dostala, keď boli Tomahawky už vo vzduchu. Najnovšie však vyhlásila, že nedostala žiadne upozornenie. Ak by sa tak stalo aspoň dve hodiny pred bombardovaním, tak Rusi by na to upozornili Sýrčanov a tí by stihli stiahnuť zo základne všetku techniku.

Prečo nezareagovala ruská a sýrska protilietadlová obrana?

Ruské obranné systémy S-300 a S-400 chránia sýrske základne Hmímím a Tartus. Ich úlohou nie je chrániť celé sýrske územie. Otázkou však je, prečo mlčala sýrska protilietadlová obrana. V tejto súvislosti sa spomína americký manéver, podľa ktorého oba útočiace torpédoborce sa maximálne priblížili k sýrskym brehom, čím skrátili čas na obrannú reakciu, a navyše posádka základne nebola pripravená na taký masívny útok. Moskva však už informovala, že pracuje na „zdokonalení“ protivzdušnej obrany objektu.

Čo znamená odstúpenie Ruska od Memoranda o spoločných letoch s USA?

Podľa Moskvy bol útok hrubým porušením rusko-americkej dohody z roku 2015, podľa ktorej sa obe strany zaväzujú predchádzať akýmkoľvek nepredvídaným situáciám vo vzdušnom priestore Sýrie. Týka sa to nielen lietadiel, ale aj vypálených rakiet.

Prečo útočili na základňu takmer v rovnakom čase USA aj radikáli z IŠ?

Islamskí teroristi z tzv. Islamského štátu zaútočili v Palmýre, ale aj na vojenskú základňu Šajrát len niekoľko hodín pred americkým bombardovaním. V každom prípade informáciu o operácii Washingtonu dostali aj radikáli. Potvrdzovalo by to podozrenie o prepojení Washingtonu a IŠ. Rovnaká „náhoda“ sa totiž stala aj v prípade útoku islamských teroristov na pozície vládnych jednotiek pri meste Dajr az-Zaur, ktorý nasledoval vzápätí po nálete strojov koalície vedenej USA.