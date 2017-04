Mélenchon v prieskume preskočil Fillona. Dotiahne sa na vedúce duo?

Podľa prieskumu spoločnosti Kantar Sofres-Onepoint, zverejneného uplynulú nedeľu, by Mélenchona volilo 18 percent respondentov, kým kandidáta strany Republikáni (LR) Fillona by si vybralo 17 percent opýtaných.

V predvolebných prieskumoch naďalej dominujú kandidátka krajnej pravice Marine Le Penová a centrista Emmanuel Macron, ktorí majú podporu zhodne po 24 percent voličov.

Podpora kandidátovi vládnych socialistov Benoitovi Hamonovi sa znížila na deväť percent.

Prvé kolo o 13 dní

Druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom by sa zišli Le Penová a Macron, by sa podľa najnovšieho prieskumu Kantar Sofres-Onepoint skončilo víťazstvom Macrona so 61 percentami hlasov voličov.

Najviac pevne rozhodnutých sympatizantov má Le Penová (76 percent), nasledovaná Fillonom so 75 percentami. Hlasovať za Macrona je už teraz rozhodnutých 55 percent jeho sympatizantov. Mélenchon má isté hlasy 61 percent svojich skalných prívržencov, zatiaľ čo Hamona je už teraz odhodlaných podporiť 48 percent jeho prívržencov.

Do prezidentských volieb vo Francúzsku zostáva 13 dní: ich prvé kolo sa uskutoční 23. apríla, druhé 7. mája.