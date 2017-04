Poradca Trumpa vyzval Rusko, aby prehodnotilo podporu Asada

V prvom televíznom interview McMaster poukázal na dvojitý cieľ Spojených štátov, ktorým je porážka militantnej organizácie Islamský štát (IS) a odchod Asada.

Tento týždeň americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson podnikne prvú oficiálnu cestu predstaviteľa Trumpovej administratívy v Rusku a práve v tomto období McMaster vyhlásil, že Rusko sa musí rozhodnúť, či chce pokračovať v podpore „vražedného režimu“. Trump po nariadení minulotýždňového raketového útoku na leteckú základňu v Sýrii zvažuje, aké nasledujúce kroky podnikne.

„Je veľmi ťažké predstaviť si, ako môže byť dosiahnuté politické riešenie, ak bude Asadov režim pokračovať,“ povedal McMaster v nedeľnej televíznej relácii Fox News Sunday.

„Teraz nehovoríme, že to my uskutočníme spomínanú zmenu. Hovoríme, že ostatné krajiny musia samy sebe klásť ťažké otázky. Rusko by si ich malo klásť… Napríklad túto: ‚Prečo podporujeme vražedný režim, ktorý pácha masové vraždy na vlastných obyvateľoch?‘“

McMaster: Podľa môjho názoru už každý na svete vidí, že Rusko je súčasťou celého problému

Podľa poradcu sa tiež treba Ruska opýtať, ako to, že nevedelo, že Sýria plánuje chemický útok, veď má poradcov priamo na leteckej základni.

„Podľa môjho názoru už každý na svete vidí, že Rusko je súčasťou celého problému,“ vyhlásil McMaster.

Po chemickom útoku v Sýrii zo 4. apríla Trump povedal, že jeho postoj k Asadovi sa „veľmi zmenil“, a minister Tillerson oznámil, že „podnikajú kroky“ na zorganizovanie koalície s cieľom zbaviť Asada moci.

Kým americkí zákonodarcovia vyzývajú Trumpa, aby kroky konzultoval s Kongresom, predstavitelia Trumpovej administratívy vysielajú zmiešané signály o rozsahu budúcich akcií USA v Sýrii. Napríklad americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová označila zmenu sýrskeho režimu za prioritu USA a za nevyhnutný vývoj, ale Tillerson naznačil, že minulotýždňový americký raketový útok v reakcii na chemický útok vlastne nezmenil americkú prioritu – a tou je zvrhnutie Asada.

McMaster bol nútený vysvetliť svoj výrok a tak povedal, že boj proti Islamskému štátu a zvrhnutie sýrskeho prezidenta sú „súbežné“. Podľa jeho slov zámerom raketového útoku bolo vyslať „silný politický odkaz Asadovi“, aby prestal používať chemické zbrane. McMaster nevylúčil ďalšie útoky, ak bude Asad pokračovať v zverstvách proti povstaleckým silám či už chemickými, alebo konvenčnými zbraňami.

„Sme pripravení podniknúť ich (útokov) viac. Prezident urobí akékoľvek rozhodnutie, ktoré bude podľa jeho názoru v tom najlepšom záujme amerického ľudu,“ dodal poradca pre národnú bezpečnosť.

Niekoľko senátorov v nedeľu uviedlo, že rozhodnutie by nemalo spočívať len na Trumpovi. Budúce smerovanie americkej politiky v Sýrii a dlhodobú stratégiu by mal podľa senátorov určiť Kongres.

Senátor Ben Cardin za štát Maryland, popredný demokrat v senátnom výbore pre zahraničné vzťahy, s tým súhlasil. „Utorkový raketový útok bol reakciou na útok chemickými zbraňami a myslím si, že mnohí z nás ho podporili. Ale nevidíme nijakú premyslenú politiku, ako budeme riešiť občiansku vojnu a Islamský štát,“ povedal Cardin.

Republikánsky senátor za štát Južná Karolína Lindsey Graham je presvedčený, že Trump nemusel zásah konzultovať s Kongresom.

„Myslím si, že prezident mal oprávnenie použiť silu. Asad podpísal zmluvu o zákaze chemických zbraní. Existuje dohoda s ním, že nepoužije chemické zbrane,“ uviedol Graham.