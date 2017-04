EK sa bude zaoberať Stredoeurópskou univerzitou v Maďarsku

Komisári podľa nej budú hovoriť nielen o zákone obmedzujúcom pôsobenie zahraničných škôl v krajine, ale aj všeobecnejšie o stave právneho štátu v Maďarsku.

Parlament v Budapešti schválil minulý týždeň zákon obmedzujúci pôsobenie zahraničných vzdelávacích zariadení v krajine. Podľa kritikov je norma namierená proti Stredoeurópskej univerzite (CEU), ktorú v roku 1991 založil americký miliardár maďarského pôvodu George Soros, kritik terajšej maďarskej vlády Viktora Orbána. Na obranu CEU protestovali v Maďarsku tisíce ľudí.

Jourová zdôraznila, že komisia zatiaľ nemá hotovú analýzu novej právnej normy. Prezentáciu ohľadom diania v Maďarsku by mal kolegom v stredu predložiť prvý podpredseda komisie Frans Timmermans.

Česká eurokomisárka ale už v pondelok poznamenala, že ak zákon mieri iba na jednu konkrétnu inštitúciu, chýba mu jeden z dôležitých atribútov zákonov, ktorým je všeobecnosť.

Hlavné obavy však má Jourová z toho, čo označila za snahy obmedziť vplyv maďarskej občianskej spoločnosti a znížiť politickú pluralitu. Je preto podľa nej dobré, že ľudia, ktorým sa dianie okolo CEU nepáči, sú odvážni a je ich počuť.

Komisia však má podľa Jourovej všeobecnejšie pochybnosti o stave právneho systému v Maďarsku a jeho nezávislosti. „Na tohtotýždňovú diskusiu sa teším. Myslím si, že je najvyšší čas sa touto otázkou zaoberať,“ poznamenala.

Jourová pripomenula, že kvôli stavu právneho štátu – predovšetkým v súvislosti s dianím okolo ústavného súdu – začala vlani komisia konanie s Poľskom. „Komisia požiada – dúfam, že čoskoro – členské štáty o ich názor. Som si istá, že členské štáty ako klub krajín by mali povedať, či to, čo sa deje v Poľsku je stále možné chápať ako vláda práva,“ vyhlásila komisárka pre spravodlivosť.

Diskusiu o Poľsku by mali krajiny podľa nej absolvovať ešte v prvej polovici tohto roka. Je to pritom práve Orbánove Maďarsko, ktoré už dalo najavo, že by akýkoľvek tvrdý postup voči Poľsku v Rade EÚ zastavilo.