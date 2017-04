Česká pašeráčka drog v Brazílii: Mafia vám nikdy nepomôže, keď vás odsúdia

Ten zároveň priblížil prípad Češky Magdy, ktorá si v brazílskom Sao Paule odpykáva takmer šesťročný trest.

Na začiatku celého príbehu pritom bola jazda načierno v pražskej MHD, ktorá dospela až k exekúcii, dlh totiž narástol na 18-tisíc českých korún (približne 680 eur).

Osem rokov

Pristala na ponuku kamaráta, ktorý ju poslal po drogy do Brazílie. Mala za úlohu previezť odtiaľ kokaín ukrytý v podšívke kabeliek do Macedónska, ale zadržali ju už na letisku v Sao Paule a odsúdili pôvodne na osem rokov väzenia. Po odvolaní jej trest skrátili na päť rokov a osem mesiacov.

Česká konzulka v Sao Paulu Lucie Lachoutová Natal da Luz upozornila, že väzenia sú v Brazílii preplnené a ak nemá odsúdený prácu, je odkázaný na to, čo mu posielajú príbuzní či priatelia.

Po prepustení na ulicu

Po odpykaní si polovice trestu prepustili Magdu na slobodu, ale nesmie opustiť Brazíliu a musí sa pravidelne hlásiť polícii. O to, z čoho bude žiť a kde zloží hlavu, sa musí starať sama.

„Mafia neberie ohľad na to, či vás zatvoria alebo nezatvoria, má z toho biznis. Človek ide na vlastnú päsť a je tu sám za seba. Mafia mu nikdy nepomôže, keď sa dostane do väzenia. Človek stratí všetko a strávi roky života vo väzení,“ povedala Českému rozhlasu Magda.

Dúfa v ďalšie skrátenie trestu a sníva o vyhostení a návrate domov.

V Peru odsúdili Čecha. Opäť

Peruánska polícia zadržala dvadsaťdeväťročného Čecha, ktorý je podozrivý, že posielal do Európy zásielky s veľkým množstvom kokaínu.

Český občan, ktorý žil v tejto juhoamerickej krajine dlhodobo, bol za pašovanie drog odsúdený už v roku 2007, o dva roky neskôr však dostal od prezidenta milosť.

Látky či bylinný liek

Podľa denníka objavila polícia prvý kontraband v balíku s tradičnými peruánskymi látkami, ktorý mal putovať do Holandska a jeho adresátom bol polícii dobre známy Čech. Keď policajti niekoľko dní potom otvorili ďalší balík, tentoraz s desiatkami balení bylinného lieku, objavili viac ako kilogram kokaínu.

Táto zásielka mierila do Británie na adresu firmy Mare Peru, za ktorou podľa polície stojí opäť spomínaný muž. Ďalšie balíčky s bielym práškom odhalila policajná kontrola v nasledujúcej podobnej zásielke.

Milosť od prezidenta

Na základe týchto dôkazov úrady Čecha zadržali na predmestí metropoly Lima, odkiaľ podľa vyšetrovateľov zrejme riadil organizovanú skupinu na prenos drog do Európy. Teraz ho čaká súd.

Do pazúrov polície pritom nepadol prvýkrát. Pred desiatimi rokmi ho zadržali na letisku v Lime, z kadial sa chystal odletieť do Madridu s viac ako tromi kilogramami kokaínu v batožine. Vtedy sa stal jedným z mnohých odsúdených drogových kuriérov, ktorých si miestne organizované skupiny najímajú na prevoz narkotík do Európy.

Z väzenia sa dostal vďaka tomu, že mu vtedajší prezident Alan García udelil v roku 2009 milosť.