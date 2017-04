Tillerson sa vybral do Ruska cez Taliansko

Urobil tak v čase, keď šéf americkej diplomacie sedel v lietadle smerujúcom do talianskeho mesta Lucca. Následne má namierené do Moskvy na prvé rokovania v Rusku (11. až 12. apríla), na ktoré má prísť aj s „podmienkami“ pre Kremeľ.

V Taliansku Tillerson plánoval dosiahnutie spoločného postoja k najnovšiemu vývoju v ukrajinskom Donbase, ale hlavne v Sýrii s rezortnými partnermi v rámci siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7). Dôvodom je smrť asi 80 sýrskych civilistov v meste Chán Šajchún neďaleko Idlibu. Mimochodom, ide o územie kontrolované tureckými jednotkami.

Podľa Washingtonu a ich západných spojencov 4. apríla zabíjali chemické zbrane použité vládnymi jednotkami. Zhoda názorov USA a časti ich spojencov panovala aj po 7. marci. Konkrétne po americkom „propagačnom“ treste adresovanom Damasku vo forme náletu na vojenskú základňu Šajrát. Práve tam sa mali nachádzať chemické zbrane použité Sýrčanmi proti civilistom v severosýrskom Chán Šajchúne.

„Má to však háčik. Vždy pred takýmto úderom sa zisťuje, čo a kto sa nachádza v cieli. V tomto prípade vrátane bunkrov, v ktorých mali byť uskladnené chemické zbrane nakladané na bombardovacie stroje. Nie je ťažké presne určiť, kde sa bunkre s chemickými zbraňami nachádzajú,“ neodpustil si poznámku Jakov Kedmi, dlhoročný príslušník izraelskej spravodajskej služby a ruský emigrant, v rozhovore pre televíziu ITON.

Podľa neho je čudné, ak medzi 43 objektami, ako tvrdia v Pentagone, zničenými Američanmi na letisku niet na snímkach miesto uskladnenia chemických zbraní.

„Nezistili, kde sú? Tak potom prečo USA tvrdia, že existujú. Asi ich niet. Doteraz Američania nepredložili dôkazy o ich existencii. Pripomína to čínske porekadlo, podľa ktorého "je ťažko nájsť čiernu mačku v tmavej miestnosti tým skôr, že mačka v nej nie je,“ konštatoval Kedmi s tým, že vlastne samotní Američania dokumentovali, že tvrdenie, podľa ktorého Asad použil chemické zbrane, je kačica. „V opačnom prípade by boli dôkazy už dávno na stole,“ dodal izraelský politológ.

K obvineniu Ruska, že si nesplnilo záväzky týkajúce sa kontroly likvidácie sýrskych chemických zbraní sa pred pôvodne plánovanou cestou Tillersona vracia aj Alexej Pučkov, predseda komisie pre informačnú politiku v Rade federácie ruského parlamentu.

„Nesúhlasím s tvrdením, podľa ktorého išlo o sarín. Organizátori útoku, ako aj tí, ktorí zásobili Trampa informáciami v podobe fotografií, potrebovali, aby to bol sarín. Ak by to bol totiž chlór, tak je to o niečom úplne inom. V prípade sarínu by to však znamenalo, že ho mal prezident Bašar Asad v zásobe. A tak pôvodne ľahšie dostupný chlór zamenili plánovane za sarín. A opak dokazovať nik nebude. Je to totiž cesta k zvrhnutiu prezidenta Asada,“ vyhlásil Pučkov v ruskej televízii.