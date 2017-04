Trump ponúkol Číne lepšiu obchodnú dohodu, ak pomôže so Severnou Kóreou

„Vysvetlil som prezidentovi Číny, že obchodná dohoda s USA bude pre nich oveľa lepšia, ak vyriešia severokórejský problém!“ napísal dnes Trump na Twitteri.

V následnom tweete šéf Bieleho domu dodal: „Severná Kórea si koleduje o ťažkosti. Ak sa Čína rozhodne pomôcť, bolo by to skvelé. Ak nie, vyriešime tento problém bez nich! U.S.A.“

Trump už dal jasne najavo želanie, aby Peking vyvíjal tlak na Pchongjang s cieľom zastaviť jeho jadrový program. Opakovane tiež kritizoval Čínu za to, že vyváža do Spojených štátov viac tovaru než z nich dováža.

Severná Kórea odpálila balistickú strelu do Japonského mora minulý týždeň len deň pred tým, ako sa Trump a Si stretli na Floride na rozhovoroch zameraných na obchodné vzťahy a KĽDR. USA reagovali na skúšku presmerovaním svojich vojenských lodí vyslaných do Austrálie do vôd pri Kórejskom polostrove.

Severná Kórea za svojho súčasného vodcu Kim Čong-una zintenzívnila zbrojné programy. Len minulý rok vykonala dve jadrové skúšky a odpálila okolo 20 balistických rakiet.