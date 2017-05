Zdesený otec v Trenčíne chytil zvrhlíka, ktorý sa obnažoval pred jeho deťmi

Kým otec detí platil pri pokladni, tým sa naskytol šokujúci pohľad na mladíka, ktorý sa pred nimi obnažil. Deti okamžite pribehli za otcom a všetko mu vyrozprávali. Ten neváhal ani minútu a mladého, iba 21-ročného zvrhlíka v obchodnom centre našiel.

„Bol som na nákupe v obchodnom centre v Trenčíne, išiel som platiť a deti mi povedali, že ma počkajú pred obchodom na lavičke. Hovorím, jasne, choďte tam. Mám dve deti, 9-ročného chlapca a 6-ročnú dcéru. Zaplatil som, žena dala veci do tašky, vychádzali sme von a vo dverách sme sa stretli s vystrašenými deťmi. Tie mi povedali, že ujo si stiahol nohavice. Syna som poprosil, nech mi ukáže, ktorý ujo to bol. Stál pri detskom vláčiku a vyslovene sliedil, kto sa na neho pozerá. Keď som ho oslovil, zdvihol ruky až nad hlavu, akoby som na neho pištoľ namieril. Hneď som vedel, že to asi nebude všetko v poriadku, tak som poslal moje deti preč a jeho som vyviedol z obchodného domu,“ povedal muž. Hneď potom zavolal na mestskú políciu v Trenčíne a vzápätí aj na štátnu políciu.

Policajti prišli po jeho oznámení takmer okamžite a hneď sa aj vydali po stopách páchateľa, ktorý medzitým z miesta odišiel. „Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky podľa popisu otca detí podozrivého muža zadržala a následne obmedzila na osobnej slobode,“ povedala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová. Podľa nej bol muž dokonca pod parou. Pri dychovej skúške nafúkal až 1,83 promile alkoholu. „Poverený príslušník obvodného oddelenia z Trenčína obvinil 21-ročného Martina z Trenčína z prečinu výtržníctva. Za uvedený skutok zákon ukladá trest odňatia slobody na 6 mesiacov až tri roky,“ dodala E. Antalová.