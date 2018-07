Michalovce: nákladné auto s cisternou narazilo do stromu, vodič zomrel

Ťahač s návesom prešiel na ceste do protismeru, prevrátil sa do priekopy a narazil do stromu. Pri nehode zomrel 39-ročný vodič z okresu Snina. Informovala o tom polícia.

K nehode došlo okolo 5.30 h na štátnej ceste smerom od Trhovišťa na Michalovce. Podľa polície sa tak stalo pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa plne vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. „Vodič pri dopravnej nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. U nebohého muža bude prítomnosť alkoholu zisťovaná pri pitve,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presná príčina dopravnej nehody, miera zavinenia i bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava. Predbežná škoda na vozidle bola vyčíslená na 10.500 eur.