Snehová kalamita si pri Ladcoch vyžiadala život matky dvoch detí

Život matky dvoch malých synov skončil po jazde na zasneženej ceste. K nehode došlo skoro ráno pri Ladcoch na 153. kilometri. Elena (36) sa pripájala na diaľnicu z pripájacieho pruhu, ktorý bol pokrytý kašovitou vrstvou snehu. Dostala však šmyk a vletela rovno pred autobus, ktorý šiel v pomalom jazdnom pruhu. To sa jej stalo osudným.

Vodič autobusu bol po tragickej nehode v šoku a k tomu, čo sa stalo sa vyjadrovať nechcel. Na miesto prišiel aj znalec z odboru cestnej dopravy. "Došlo k tomu, že na tých cestách, ktoré sú momentálne v stave v akom sú, každá drobnosť, každá malá chyba sa vypomstí a potom dôjde k takejto tragédii.

Zatiaľ je táto dopravná nehoda v štádiu riešenia, ale vozidlo išlo z privádzača z Ladiec na diaľnicu a vtedy došlo ku kolízii," povedal znalec Milan Holéci. „Pri dopravnej nehode vodička utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. V autobuse neboli žiadne osoby zranené,“ povedal trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička. Podľa neho bol vodič autobusu podrobený dychovej skúške, ktorá bola negatívna. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a dopravná nehoda je v štádiu šetrenia.

Elena bola mamou dvoch malých synov a do okrajovej časti Považskej Bystrice sa prisťahovala z východného Slovenska. Susedia ju označili za mimoriadne pracovitú ženu, ktorá sa nebála akejkoľvek roboty. „Ona vzala na ruky dieťa, do druhej ruky lopatu a sneh len tak lietal. Nebála sa ani mužskej práce, aj s motorovou pílou robila, akoby ani nič nevážila. Bola to skvelá žena a všetkým nám bude veľmi chýbať,“ povedal jeden zo skormútených susedov.

Cesty na väčšine územia Slovenska zasypal v noci z utorka na stredu sneh. V okolí Ladiec napadlo až približne pol metra snehu. Aj keď diaľnica bola v čase nehody posolená, privádzací pruh pokrývala kašovitá vrstva. Pred nebezpečenstvom na cestách varovali od začiatku týždňa meteorológovia aj polícia. „Polícia upozorňuje vodičov, aby zvýšili na cestách opatrnosť. Rýchlosť a celkový spôsob jazdy treba prispôsobiť aktuálnej situácii. Odporúčame vodičom, ak môžu svoju jazdu odložiť, aby radšej na cestu nevychádzali,“ upozorňuje vodičov hovorca trenčianskej polície Kudlička.

VIDEO: Sneh spôsobil problémy aj v Bratislave. Aká bola situácia na cestách včera a dnes si môžete pozrieť vo videu TV Pravda.