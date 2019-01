Pri nehode zomreli dvaja ľudia, v druhom aute sa viezla tehotná žena

Posádka fiatu nemala šancu na prežitie. Autor: Polícia SR

Nehoda sa stala o 11.25 na ceste medzi Dubnicou nad Váhom, časťou Prejta a Ilavskou časťou Klobušice. „K dopravnej nehode malo dôjsť tak, že vodič volkswagenu jazdil od Prejty do Klobušíc, pričom oproti jazdil 40-ročný vodič fiatu, ktorý pri prejazde pravotočivej zákruty dostal šmyk a bočne sa zrazil s passatom. Fiat po náraze následne odhodilo mimo cestu,“ povedal trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička. Náraz fiat úplne zdemoloval, žena na sedadle spolujazdca nemala šancu prežiť, zomrela okamžite po zrážke a v čase príchodu hasičov bola zakliesnená v aute. Vodiča dokonca vyhodilo von z auta. „Po príchode na miesto nehody bola jedna osoba zakliesnená v aute a jedna bola mimo vozidla. V ďalšom vozidle boli tri osoby, jedno dieťa, tehotná matka a otec. Dieťa bolo bez zranenia, otec mal ľahšie poranenia, matka sa sťažovala na bolesti nohy,“ povedal veliteľ zásahu hasičov Jaroslav Malenčík. Podľa neho bol vodič fiatu vonku z auta a predpokladá, že ho vymrštilo von pri náraze. „Jednotka spravila protipožiadne opatrenia, zasahovalo sedem hasičov z Dubnice nad Váhom a z Púchova,“ uzavrel J. Malenčík. Cesta bola zasypaná v čase nehody jemnou vrstvou snehu. Podľa hovorkyne záchranárov Aleny Krčovej dvaja ľudia zomreli a ďalší dvaja sa zranili. „Záchranári ich po ošetrení s úrazmi končatín previezli do Fakultnej nemocnice v Trenčíne,“ povedala hovorkyňa.

Zákruta, kde k nehode došlo, tak má na svedomí ďalšie obete, už v minulosti sa tu stalo viacero vážnych nehôd. Jedna zo smrteľných tragédií sa presne na tomto istom mieste odohrala aj v apríli 2017 a jej priebeh bol navlas rovnaký ako pri sobotňajšej tragédii. Vodič dostal šmyk, v dôsledku čoho ho vynieslo do protismeru a bočne narazil do protiidúceho auta. Jeho auto vzápätí odhodilo do poľa. Spolujazdkyňa vodiča, jeho manželka namieste zomrela. Vodič zomrel o niečo neskôr.