Bratislavu čaká skúška trpezlivosti. Od pondelka budú na frekventovanom moste vo Vrakuni prvé obmedzenia

Dopravný konzultant: Uzávera mosta skomplikuje mnohým vodičom dopravu Video Zdroj: TV Pravda

„Na základe posúdenia aktuálneho stavu s účinnosťou od piatka 17. 5. vyhlásilo mesto Bratislava k mostu mimoriadnu situáciu, čo nám umožňuje operatívnejšie spustiť sériu krokov na zabezpečenie prevádzky mosta a následnej modernizácie,“ napísal na svoj facebookový profil starosta Vrakune Martin Kuruc. „Medzi nimi aj pripraviť v spolupráci s prevádzkovateľmi inžinierskych sietí, ktoré sú v súčasnosti vedené cez most Hradská, ich prekládku, čím sa opäť viac most odľahči“

A pridal najdôležitejší oznam: "Od pondelka 20. mája bude na základe prepočtu zaťažiteľnosti, ktorý v rámci posúdenia aktuálneho stavu realizovala Žilinská univerzita, ZAKÁZANY na moste prejazd pre vozidlá nad 7,5t, s výnimkou vozidiel MHD. Most bude zatiaľ stále prejazdný pre autá a vozidlá do 7,5t, MHD, cyklistov a chodcov.

Mostom denne prejdú desaťtisíce motoristov, z čoho len tretinu tvoria miestni. Vrakuňa má pred sebou zaťažkávací test, už teraz sa tam totiž v špičkách tvoria kolóny a doprava je spomalená. Aké alternatívne trasy zvoliť počas rekonštrukcie mosta, a ako bude vyzerať po rekonštrukcii?

Cestný most na Hradskej ulici pri kruhovom objazde je počas dňa využitý naplno. Prechádzajú nim nákladiaky, mestská hromadná doprava, osobné autá aj cyklisti. Viac ako domáci ho využívajú „cezpoľní“. Ide najmä o vodičov z mestskej časti Podunajské Biskupice a tiež z obcí Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov či Zálesie. „Denne tadiaľ prejde približne 20-tisíc áut. V pondelok alebo piatok je tých automobilov výrazne menej ako v utorok, stredu a vo štvrtok. Desaťtisíc áut prejde jedným smerom, desaťtisíc áut opačným smerom,“ priblížil starosta mestskej časti Martin Kuruc (nezávislý).

K dátam dospel Magistrát hlavného mesta Bratislava. Vrakuňa si svoju analýzu pripravila dodatočne na Ráztočnej ulici, aby vedela, koľko áut prúdi z blízkych obcí. „Tých je rádovo šesť a pol až sedemtisíc denne, minimálne dve tretiny áut, ktoré tadiaľ chodia, je mimo-vrakunských,“ doplnil starosta. Aktuálne podľa neho prebieha meranie počtu automobilov, ktoré prichádzajú z Podunajských Biskupíc po Dvojkrížnej ulici.

Most je v havarijnom stave

Most vybudovali ešte v 60. rokoch 20. storočia, kedy na cestách nebolo zďaleka toľko automobilov ako je dnes. Cestný most má najlepšie roky už za sebou, na čo upozorňovali aj občania. Zub času sa odzrkadlil na spodnej časti mostu, čo je dobre vidieť aj z blízkej cyklotrasy. Po tom, ako pred tromi rokmi samospráva upozornila na stav komunikácie, nechal magistrát obhliadnuť most odborníkmi zo Žilinskej univerzity v Žiline. „Vypracovali analýzu, že ten most je naozaj v havarijnom stave a treba čo najskôr do neho investovať finančné prostriedky,“ pripomenul Kuruc.

Zlý stav mosta potvrdil Pravde aj hovorca hlavného mesta Peter Bubla. „Most na Hradskej nie je v dobrom stave – bol vybudovaný ešte v roku 1962 a viac než polstoročie jeho využívania, ako aj neskoršie dodatočné zásahy, si vybrali svoju daň. Ak má byť toto dopravné prepojenie Vrakune so zvyškom mesta do budúcna zachované a bezpečné, komplexnej modernizácii sa už jednoducho nedá vyhnúť,“ vysvetlil.

Foto: Pravda Vrakuna, most Alternatívne trasy pre obyvateľov Vrakune a obcí v okolí Bratislavy

Bubla hovorí, že modernizáciu budú pripravovať tak, aby boli dočasné zmeny pre obyvateľov a obyvateľky čo najznesiteľnejšie. Aby most mohol slúžiť na dopravu do samotnej opravy, časť zmien už začali realizovať. Od konca apríla sa začala pripravovať demontáž oceľových lávok pre peších s drevenou podlahou, ktoré tam boli doplnené ešte v roku 2008. Ako sa však ukázalo, most dnes neprimerane zaťažujú a museli byť preto odstránené.

Čo sa zmení a aké sú možnosti dopravy

Cestu meria v zimných mesiacoch autom cez most nad Malým Dunajom aj čitateľ Michal zo Zálesia, ktorý sa tadiaľ dopravuje do zamestnania neďaleko Martinského cintorína. Každé ráno stojí pred otázkami či sa vybrať cez Ivanku pri Dunaji, alebo Vrakuňu, a koľko si počká v zápche. Aj preto sa v letných mesiacoch dopravuje do práce na bicykli. Snaží sa tak pomôcť odľahčovať dopravu a oprava mosta ho nateraz až tak veľmi nezasiahne.

Vrakunčania-motoristi majú podľa Kuruca možnosti, ako sa dopraviť do centra buď cez Gagarinovu ulicu, alebo Slovnaftskú ulicu. Vodičom, ktorí nie sú z Bratislavy odporúča využiť diaľnicu. „Keďže ten most bude niekedy v priebehu leta uzavretý na určitú dobu – ešte presne nevieme aká doba to bude, ale určite to bude dlhšie ako šesť mesiacov, tak vodičom z okolia Bratislavy odporúčam ísť obchvatom D4/R7, ktorý bol na tieto účely vybudovaný,“ povedal. Presný termín, kedy most uzavrú nie je ešte známy.

Ako sa dostať cez most do a z Bratislavy pred uzáverou? 1. Pre chodcov pripravili náhradné asfaltové chodníky.

Pre chodcov pripravili náhradné asfaltové chodníky. 2. Cyklisti budú musieť jazdiť po ceste.

Cyklisti budú musieť jazdiť po ceste. 3. MHD bude jazdiť v zúženom jazdnom pruhu.

MHD bude jazdiť v zúženom jazdnom pruhu. 4. Nákladné autá budú mať prejazd zakázaný.

Nákladné autá budú mať prejazd zakázaný. 5. Možnosť využiť novú vlakovú zastávku.

Možnosť využiť novú vlakovú zastávku. 6. Osobné autá budú môcť prejsť do času uzávery.

Dopravný konzultant Maroš Palesch možné obchádzky priblížil detailnejšie. Ako by odporučil ísť zo satelitov? „Určite voliť trasu buď cez Ivanku pri Dunaji, ktorá už je však takisto dosť značne preplnená. Takisto voliť trasu po hlavnom ťahu, po ceste I. triedy 63 na trase Dunajská Streda, Šamorín, Bratislava,“ uviedol pre Pravdu. Treťou alternatívou je diaľnica D4/R7 – podľa toho aký je možný prístup z jednotlivých satelitov.

Palesch predpokladá, že počas modernizácie sa budú prepĺňať ulice Kazanská a Vrakunská. „V celých Biskupiciach a takisto vo Vrakuni bude treba rátať so zhustenou premávkou,“ upozornil.

Čítajte viac Riešenie toxickej skládky v Bratislave je opäť na bode nula, koktail chemických látok je ako časovaná bomba. Čaká sa, čo vymyslí Taraba

Rekonštrukcia frekventovanej trasy ovplyvní okrem motoristov aj chodcov a cyklistov a sú s ňou spojené dočasné zmeny.

Pred uzavretím a demontážou lávok pripravili pre chodcov náhradné asfaltové chodníky po vonkajších okrajoch hlavného telesa mosta, ktoré sú zabezpečené zábradlím. Cyklisti budú musieť jazdiť po ceste, na náhradné chodníky by sa spolu s chodcami totiž nezmestili.

Inú trasu si budú musieť zvoliť nákladné autá, v nasledujúcich týždňoch sa im vjazd na most zakáže. Zaťaženia mosta bude totiž znížené na 7,5 tony. „Vylúčením nákladných vozidiel sa most dodatočne odľahčí a umožní sa tak jeho bezpečná prevádzka do času modernizácie. O presnom termíne obmedzenia nákladnej dopravy na moste budeme včas informovať,“ priblížil hovorca hlavného mesta Bubla.

Výnimku bude mať MHD, aby nedošlo ku kolapsu dopravy. Autobusy budú mostom premávať aj naďalej, no rovnako ako osobné vozidlá budú dočasne počas prípravných prác jazdiť cez zúžené jazdné pruhy. Kuruc pripomenul, že Vrakuňa má už vybudovanú aj novú vlakovú zastávku. Okrem MHD si tak ľudia budú môcť zvoliť aj prepravu vlakom.

Ako dnes vyzerá toxická skládka odpadu po chemických závodoch Juraja Dimitrova? Video Zdroj: TV Pravda

Michala, ktorý most využíva len časť roka, trápi otázka, či sa kvôli rekonštrukcii a zákazu pre nákladiaky nezvýšia poplatky za vývoz odpadových vôd fekálnym autom. Za mostom nad Malým Dunajom sa nachádza čistička odpadových vôd, kde končí aj odpad z ich bytovky v Zálesí. „Hoci žijeme v 21. storočí, kanalizáciu majú v našej obci len dve ulice, väčšine bytoviek tak vyváža žumpu fekálne auto. Ak bude mať ísť zo Zálesia dlhšou trasou než je tá cez most, som zvedavý, či sa to odrazí aj na cene za vývoz. Už dnes nás to stojí mesačne desiatky eur,“ podotkol. Michal je na druhej strane rád, že most opravia a bude bezpečnejší.

Skúškou pre Vrakuňu bude úplná uzávera

Do úvahy prichádzali tri scenáre riešenia s odlišnými finančnými nákladmi. Jednou z možností bolo realizovať najnutnejšiu opravu, ktorá by životnosť mosta predĺžila o päť rokov. Druhým variantom bolo predĺžiť mostu funkciu o 15–20 rokov. Tretia možnosť, ktorá je najviac náročná na financie a čas by umožnila most používať najbližších sto rokov. „Nakoniec sme sa s magistrátom aj odborníkmi dohodli, že zvolíme tretí variant, nech je na tých sto rokov pokoj, a nech sa to urobí poriadne teraz,“ uviedol starosta mestskej časti s tým, že finančné bremeno zatiahne hlavné mesto.

„Celková rekonštrukcia mosta bude na náklady hlavného mesta, je to magistrátna cesta. Aj náhradné trasy a riešenia sú financované z magistrátu. Vrakuňu to bude stáť akurát to, že to budeme musieť pretrpieť polroka roka až rok. Ako dlho bude rekonštrukcia trvať povedia odborníci a závisieť to bude aj toho, ako firma, ktorá bude vysúťažená z magistrátu, dodrží lehoty. Bude to zaťažkávajúca skúška pre Vrakuňu,“ dodal starosta.

Most bude plnohodnotne nahradený novým mostom, ktorý bude mať jeden pruh v smere do Vrakune, druhý v smere do mesta. Mali by tam byť cyklochodníky aj chodníky pre peších. „Bude to pekný nový moderný most, ktorý bude mať najbližších sto rokov životnosť a nebudeme musieť do neho investovať ďalšie finančné prostriedky,“ dodal starosta.