Vydretá výhra, no hororové presilovky pokračujú. Ramsay reagoval aj na svojvoľného odídenca Studeniča

Hokejisti Slovenska majú za sebou úspešný vstup do domáceho turnaja olympijskej kvalifikácie.

K tomu, aby sa stali celkovými víťazmi podujatia a postúpili na ZOH 2026 do Milána, urobili prvý krok.

Rovnako ako pred 3 rokmi, keď bojovali o účasť v Pekingu 2022, kde neskôr senzačne vyhrali bronz, si vo svojom úvodnom zápase poradili s Rakúskom 2:1.

Priebeh duelu bol takmer identický, ako ten v auguste 2021. Domáci viedli 2:0, rovnako ako pred troma rokmi, aj vo štvrtok bol jedným z úspešných strelcov Martin Gernát.

Lenže scenár sa opakoval aj potom.

Slováci namiesto toho, aby pridali tretí gól a zápas definitívne zlomili vo svoj prospech – veľkú šancu k tomu mal kapitán Tomáš Tatar – prestali korčuľovať, nechal sa zatlačiť a inkasovali kontaktný gól.

V závere sa zverenci Craiga Ramsayho museli strachovať o výsledok, keď čelili mohutnému rakúskemu tlaku, ale aj vďaka výborne chytajúcemu Samuelovi Hlavajovi vydreli dôležitú výhru za tri body.

„Bol to náročný duel, lebo to bol aj prvý zápase pre mňa v tejto sezóne. Od druhej polovici zápasu to bolo dosť ťažké. Pri góle Rakúšanov bol teč, inak by som to mal. Ale napokon sme to zvládli a to je dôležité,“ reagoval Hlavaj, ktorého po zápase vyhlásili za najlepšieho domáceho hráča.

A aby bola podobnosť so zápasom proti Rakúsku spred troch rokov dokonalá, ale tentoraz nešli Slovákom presilovky.

Vtedy nepremenili ani jednu zo siedmich pokusov, vo štvrtok ani jednu z piatich. Celkovo ťahajú od májových MS v Česku tristnú sériu 30 presiloviek, v ktorých sa presadili len dvakrát.

Pre úplnosť, na šampionáte v Ostrave im v úspešnosti presiloviek patrila predposledné miesto, horší boli už len Poliaci, ktorí skončili poslední a vypadli o kategóriu nižšie.

"Odviedli sme celkom slušnú prácu, ale vieme, v čom musíme byť lepší. Keď sme viedli 2:0, začali sme zbytočne vymýšľať, chalani chceli hrať na krásu.

Presilovky nám nejdú, aj dnes sa to ukázalo. Ale Gernátov gól bol krátko po presilovke, padol z tlaku, ktorý sme si vytvorili, takže v podstate ho berieme ako presilovkový, hoci padol pár sekúnd po jej skončení," vravel kouč Ramsay.

Nepremenené početné výhody (tri v I. tretine) mrzeli aj Tatara.

„Škoda, že sme nepremenili presilovky. Mali sme v nich šance odskočiť, potom sme ich zbytočne pustili do zápasu. Ale zvládli sme to a máme dôležité tri body,“ reagoval slovenský kapitán.

Slováci majú ideálnu šancu vylepšiť si presilovkovú bilanciu dnes, keď odohrajú zápas proti Maďarsku, ktoré je pre nich na papieri najslabším súperom na turnaji.

Hrať v ňom s určitosťou nebude Marián Studenič.

Dvadsaťpäťročný Skaličan, ktorý sa po ôsmich rokoch v zámorí vracia do Európy, keď v nadchádzajúcej sezóne bude obliekať BK Färjestad vo Švédsku, pred súbojom s Rakúskom svojvoľne opustil tím.

Univerzálny krídelník nebol spokojný s tým, že tréneri zostavili štyri útoky bez neho a vo štvrtkovom zápase mal figurovať ako trinásty forvard.

Po jeho náhlom a pre viacerých veľmi prekvapujúcom odchode ho na súpiske nahradil Miloš Roman.

"Mal byť dnes v drese, ale neakceptoval svoju úlohu v tíme. Na konci dňa, bolo to jeho rozhodnutie. Pre mňa to bol šok a prekvapenie.

Nahradil ho Roman, ukázal sa ako tímový hráč. Budovanie tímu je koncepčná práca. Nikto nie je tak dôležitý, aby bez neho tím nedokázal fungovať," vyjadril sa Ramsay.

Ak Slováci aj dnes potvrdia úlohu favorita, urobia dôležitý krok k postupu. V nedeľu zakončia domáci turnaj súbojom proti Kazachom.