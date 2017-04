Žitňanská: Zo situácie okolo Procházku sa musíme poučiť

Procházkovu kandidatúru výbor odmietol, a to „vzhľadom na obavy ohľadne integrity kandidáta, ktoré podľa výboru neboli rozptýlené“. Dostali sme jasnú odpoveď, aké kritéria má spĺňať kandidát, a to nielen odborné, ale aj z pohľadu integrity respektíve dôveryhodnosti, a aj to budeme musieť zohľadňovať. Ide o kritéria, ktoré by mali byť teraz pre nás ako kritériá nielen pri výbere kandidátov do medzinárodných inštitúcii, ale aj pre vlastnú potrebu, myslí si ministerka. Žitňanská pritom uviedla, že zvažuje, že do ďalšej voľby navrhne sama kandidáta.

Procházka bol už druhý kandidát, ktorého nám na post dodatočného sudcu odmietli. Mária Patakyová neprešla výberom pre neznalosť francúzštiny – pracovného jazyka súdu. V júnovej voľbe v Súdnej rade zas kandidát Ján Mazák nezískal dostatok hlasov členov rady. Na jeho predloženie vláde chýbal v 18-člennej rade jeden hlas. Súdna rada tak bude musieť opäť kandidáta na post sudcu Všeobecného súdu EÚ.

Procházkovu kandidatúru vzhľadom na jeho politickú minulosť a chyby, ktorých sa dopustil, sprevádzala kritika. Nikto nespochybňoval jeho odbornú pripravenosť, ale spochybňoval sa jeho morálny kredit. Ozvali sa aj hlasy, ktoré prípadný post sudcu v Luxemburgu pre Procházku označili za „trafiku“, ktorú mal dostať na základe politických dohôd. To ale expolitik odmietol.