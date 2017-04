Oteplenie a sneženie vystrieda mráz. Opäť bude chladno

Renáta Jaloviarová, Pravda |

S problémami pre výdatné sneženie a so závejmi, ktoré potrápili vodičov na cestách v závere pracovného týždňa, treba počítať aj v sobotu, najmä na juhovýchode a východe Slovenska, kde pribudnú ďalšie desiatky centimetrov snehu. V nedeľu sa vrátia mrazy, no nemali by byť až také extrémne ako v období po Troch kráľoch.