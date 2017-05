Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií nezačal konanie voči Erikovi Tomášovi

Členovia výboru sa tak odmietli zaoberať podnetom poslancov za SaS Ľubomíra Galka, Natálie Blahovej a Jozefa Mihála. Poslanec Peter Kresák (Most-Híd) na výbore povedal, že podnet spĺňa štandardy toho, čo by mal podnet obsahovať, no nevidí z neho, v čom by mal byť rozpor konania poslanca Tomáša, čoho sa mal dopustiť.

Liberáli sa podnetom obrátili na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a žiadali preskúmanie zákonnosti konania poslanca Tomáša v prípade kauzy Čistý deň. Výbor tiež žiadali, aby začal konanie voči verejnému funkcionárovi vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.

SaS tvrdí, že porušil ústavný zákon

Podľa SaS Erik Tomáš svojím angažovaním sa v kauze Čistý deň porušil ústavný zákon a spreneveril mandát poslanca. „Erik Tomáš sa stretol s predstaviteľmi galantského resocializačného zariadenia, ktoré je predmetom vyšetrovania v závažnej kauze sexuálneho zneužívania maloletých, známej ako kauza Čistý deň. Tvrdil, že sa stretol ako koaličný poslanec a člen výboru NR SR pre sociálne veci, avšak k stretnutiu došlo na krajne nevhodnom mieste, a to na Úrade vlády Slovenskej republiky," zdôvodnili liberáli s tým, že Tomáš tam vykonáva funkciu poradcu predsedu vlády a podľa vyjadrenia riaditeľa zariadenia bolo predmetom ich stretnutia mediálne poradenstvo.

Zároveň podotýkajú, že predstavitelia tohto zariadenia sú podozriví z páchania trestnej činnosti alebo jej krytia.

Podľa poslancov sa stretnutie uskutočnilo počas riadneho rokovacieho dňa parlamentu, ale v systéme národnej rady nie sú evidované žiadne žiadosti o ospravedlnenie pre poslanca Tomáša ani v tomto, ani počas iných rokovacích dní. Na hlasovaniach podľa nich tiež chýbal. „Sme presvedčení, že je v rozpore s etickými a právnymi záväzkami poslanca NR SR, aby v čase, keď má byť v pléne a hlasovať o zákonoch, pripravoval a poskytoval mediálne poradenstvo osobe podozrivej z trestnej činnosti priamo na Úrade vlády Slovenskej republiky,“ zdôrazňovali poslanci SaS.

Okrem toho pripomínali, že poslanec Erik Tomáš zverejnil list poškodenej, ktorý mohol napomôcť pri objasnení skutku. Ten pritom nebol adresovaný jemu a v čase zverejnenia poslanec Tomáš nemal súhlas na jeho zverejnenie.

Tomáš to považuje za šikanu

Erik Tomáš považuje konanie SaS za „smiešnu snahu o šikanu zo strany SaS“, ktorá mu podľa jeho slov nezabráni v slobodnom výkone mandátu poslanca. „Ako jediný som sa stretol so všetkými zainteresovanými v tomto prípade, teda s vedením Čistého dňa, klientmi i rodičmi, vrátane matky Natálie. Strana SaS hrubo a cynicky zneužíva túto tému na svoje politické ciele. Čo si o takomto konaní myslia deti, rodičia i zamestnanci zariadenia pocítila poslankyňa tejto strany Natália Bláhová priamo na vlastnej koži počas poslaneckého prieskumu, na ktorom jej odkázali, že je zlý človek," reagoval v decembri Tomáš.

Zároveň vyzval média, aby prestali cenzurovať hlas komunity Čistého dňa a konečne zverejnili video zo spomínaného poslaneckého prieskumu.