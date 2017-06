Fico: Chceme ústavnou cestou zrušiť Mečiarove amnestie

Povedal to na tlačovej besede na Úrade vlády. Vláda sa tak podľa Fica dohodla a preberá iniciatívu na zrušenie Mečiarových amnestií, ktoré v posledných dňoch v spoločnosti rozvírili vlnu debát. Fico tak prvý raz pripustil, že amnestie Vladimíra Mečiara sa zrušiť dajú.

Podrobné informácie o postupe a právnom riešení zrušenia amnestií Fico zverejní pred rokovaním vlády v stredu tento týždeň. Fico si je vedomý, že bez podpory opozície v parlamente ich návrh neschvália, keďže je potrebná ústavná väčšina.

Podľa našich informácií plán koalície ráta s dvomi krokmi. Premiér a šéf Smeru Robert Fico uviedol, že najskôr musia Národná rada a Ústavný súd dostať kompetencie, aby mohli vo veci konať. Len čo tieto kompetencie dostanú, môžu poslanci ihneď pristúpiť k rozhodnutiu o zrušení Mečiarových amnestií.

„Nemôžeme len tak zobrať 90 poslancov a zrušiť individuálne rozhodnutie prezidenta. To by mohlo viesť v budúcnosti k precedensom, keď by trojpätinová väčšina poslancov rušila čokoľvek,“ vyhlásil po rokovaní vládnej koalície Fico. Podľa neho, ak bude prezident spolupracovať, tak „do jedného týždňa môže byť po všetkom“.

Budajov variant počíta s prijatím ústavného zákona, ktorý by priamo Mečiarove amnestie zrušil. Hlasovať sa má o ňom už na marcovej schôdzi parlamentu. Tento návrh však od začiatku rozdeľoval parlamentnú scénu.

Smer tvrdil, že Mečiarove amnestie sú síce morálnym suterénom, ale právne nezrušiteľné. Poukazoval na porušenie princípu právnej istoty a na možnú retroaktivitu. Podobné postoje zastávala aj SNS. Len Most-Híd hovoril, že amnestie je možné zrušiť ústavným zákonom, zároveň bol však pripravený dosiahnuť v koalícii dohodu na takom riešení, ktoré by malo šancu na schválenie.

„Ak nedôjde k politikárčeniu, celá Národná rada Slovenskej republiky môže hlasovať za zrušenie amnestií,“ povedal predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Dodal, že na rokovaní sa dnes zúčastnil aj poslanec Peter Kresák (Most-Híd), ktorý s návrhom, na ktorom sa koalícia dohodla, súhlasí. Podrobne o ňom budú však informovať v stredu 15. marca pred rokovaním vlády.

O zrušení Mečiarových amnestií bude parlament rokovať už na budúci týždeň na marcovej schôdzi NR SR. Poslanci v decembri posunuli do druhého čítania návrh poslanca Jána Budaja (OĽaNO) na zrušenie Mečiarových amnestií. Návrh podporili okrem opozičných aj všetci prítomní poslanci za koaličnú stranu Most-Híd. Budajovi ide o amnestie udelené bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom, ktorý vykonával niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky v roku 1998.

Prezident podľa Fica hrubo porušil ústavu

Premiér sa vyjadril aj k prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi a k nevymenovaniu ústavných sudcov. Povedal, že prezident nevymenovaním ústavných sudcov hrubo porušuje Ústavu SR, zvlášť po zverejnení stanoviska Benátskej komisie. „Otvorene vyzývame prezidenta, aby konal, toto konanie je nevyhnutné na riadne fungovanie Ústavného súdu.“

Predseda parlamentu a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko povedal, že opozičný návrh na zrušenie amnestií je podľa neho neúplný a má množstvo nedostatkov. „Prvýkrát v tejto zostave pristupujeme k historickému kompromisu, keď berieme na zreteľ spoločenskú požiadavku a máme na zreteli aj zachovanie funkčnosti a ústavného systému,“ povedal Danko. Podľa neho vládna koalícia vie právne čistou cestou nájsť riešenie situácie. „Nie sme odtrhnutí od nálad a pocitov ľudí,“ uviedol. Ako dodal, situáciu nechcú politicky zneužívať.

Kiska verí, že snaha zrušiť amnestie je úprimná

Prezident Andrej Kiska očakáva, že snaha koalície zrušiť Mečiarove amnestie je úprimná. „Mečiarove amnestie, únos prezidentovho syna a vražda Roberta Remiáša sú obrovskou traumou našej spoločnosti a túto traumu musíme vyriešiť. Na to, ako ju vyriešiť, máme už názor 26 špičkových odborníkov v oblasti justície. Vieme, že drvivá väčšina ľudí odsudzuje Mečiarove amnestie a chcú, aby boli zrušené. Preto vítam, že dnes sa aj koalícia dohodla, že bude pripravovať kroky na to, aby amnestie boli zrušené. A ja len teraz očakávam to, že skutočne táto snaha je úprimná a že povedie skutočne k tomu, aby spravodlivosť bola naplnená,“ povedal prezident Andrej Kiska v reakcii na dnešnú dohodu koaličných strán na postupe na zrušenie Mečiarových amnestií.