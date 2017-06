Utečenca pod vlakom odhalili pri skenovaní nákladu

Počas tohtotýždňovej nočnej kontroly v dunajskostredskom termináli zažili colníci prekvapenie. Pod vlakom odhalili úkryt 18-ročného mladíka z Afganistanu. Schovaný nad valcovitou nádobou na vzduch za bočným krytom vozňa sa chcel dostať pravdepodobne do Francúzska.

Kontrola bola zameraná na odhaľovanie tovaru, ktorý mal uniknúť spod colného dohľadu. Trnavskí a veľkomederskí colníci pri nej používali mobilné skenovacie zariadenie. Pri skenovaní vlakovej súpravy, ktorá smerovala z Turecka, si všimli niečo nezvyčajné. Náznak prítomnosti osoby. „Colníci okamžite zastavili skenovanie vagóna, aby sa neohrozilo jej zdravie, a urobili prehliadku daného miesta,“ priblížil Jozef Belan, hovorca Colného úradu v Trnave. Úkryt nebol nijako špeciálne upravený.

Utečenec sa jednoducho schoval nad nápravou vagóna. Zadržaný muž nepredložil žiadne osobné doklady, len peňaženku. Ako sa dostal na Slovensko, respektíve jeho trasu, sa nám včera nepodarilo zistiť.

Colníci utečenca odovzdali do rúk miestneho útvaru hraničnej a cudzineckej polície. Podľa informácií denníka Pravda požiadal o azyl a po skončení administratívnych úkonov ohľadom jeho udelenia by mal putovať do zariadenia v Humennom. Na ministerstve vnútra nám to do včerajšej uzávierky nepotvrdili.

„Utečenci hľadajú akékoľvek spôsoby prepravy, ktorá im zabezpečí prevoz do ich cieľa. Ak sa niekomu nenaskytne možnosť presunúť sa po ceste, tak využije inú. Je však na vyšetrovaní, aby objasnili pozadie,“ zhodnotil bezpečnostný analytik Milan Žitný. Colníkom sa už viackrát podarilo odhaliť migrantov. „Pri kontrole tovaru dovážaného do EÚ z tretích krajín sa Finančná správa nepriamo podieľa aj na odhaľovaní nelegálnej prepravy osôb. Nezriedka sa totiž ukrývajú v dopravných prostriedkoch spolu s prepravovaným tovarom,“ dodal Belan.

Za vlaňajšok evidujú tri takéto prípady s celkovým počtom 22 osôb. Všetky súvisia s kontrolami pri bývalom hraničnom priechode Medveďov-Vámosszabadi. „Posledný prípad pochádza z toho roka. Išlo o päť osôb, ktoré boli ukryté vo vozidle spolu s dovážaným tovarom,“ priblížil hovorca trnavského colného úradu.

Nedávny prípad bol však podľa jeho slov prvým, keď bol utečenec odhalený pomocou skenovania. Podotkol však, že ide o zariadenie, ktoré je určené výlučne na kontrolu tovaru a nie na vyhľadávanie osôb.