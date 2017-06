Fico obvinil Kisku, že s ním stále vyvoláva konflikty

„Prezident na mňa útočí na dennej báze. Ide medzi študentov a útočí na mňa. To som si ja nikdy nedovolil útočiť na neho medzi študentmi,“ posťažoval sa premiér počas relácie.

Podľa Fica do konfliktu s ním Kisku tlačia jeho poradcovia. „Rieši sa tam politická budúcnosť prezidenta a možné založenie politického subjektu. Ale ja to hovorím ešte raz, ja nemám o konflikt záujem,“ vyhlásil predseda vlády.

Prezident a premiér mali názorové rozpory vo štvrtok v Bratislave na konferencii o zahraničnej politike Slovenska kvôli sankciám, ktoré v roku 2014 uvalila Európska únia na Rusko po anexii Krymu.

Kiska vo svojom vystúpení kritizoval ich spochybňovanie ako „nezodpovedné, ľahkovážne a mätúce ako pre zahraničných partnerov, ako aj pre verejnosť“. Fico na druhej strane sankcie opäť označil za nezmyselné, pretože k zlepšeniu situácie na Ukrajine nijako neprispievajú. Zároveň zdôraznil, že „Slovensko nepôjde proti jednote členských štátov EÚ“.

„Náš problém nie je Ruská federácia,“ vyhlásil s tým, že Slovensko má záujem o dobré vzťahy s rôznymi štátmi. Čo sa týka európskej politiky, takzvaná viacrýchlostná Európa podľa Fica v súčasnosti začína byť úplnou realitou. Naším záujmom je podľa neho v tomto prípade ostať v jadre.

Účasť Ústavného súdu na procese zrušenia amnestii je naša podmienka

Zakomponovanie Ústavného súdu SR do procesu zrušenia Mečiarových amnestii bola podmienka, vďaka ktorej sme do toho procesu vstúpili. Povedal to predseda vlády Robert Fico. „Chceme zabezpečiť, aby národná rada neprijala rozhodnutie v rozpore s ústavou,“ povedal s tým, že keby sa amnestie zrušili jednoducho ústavným zákonom, ako to navrhuje opozícia, mohol by vzniknúť precedens do budúcnosti.

Na jeho základe by potom podľa Fica bolo možné svojvoľne rušiť rozhodnutia napríklad generálnej prokuratúry alebo iných štátnych orgánov. Návrh na zrušenie amnestii z dielne koalície pochádza podľa premiéra predov­šetkým z odborného prostredia. „Robili na ňom experti, nie je to návrh nejakého poslanca,“ zdôraznil Fico.

Premiér zároveň odmietol tvrdenia opozície, že rozhodovanie Ústavného súdu SR v tejto veci môže byť nedôveryhodné, keďže sudcovia sú politickí nominanti z prostredia koaličných strán alebo HZDS. Poukázal na to, že ústavný súd napríklad v minulosti zamietol vládny návrh o zákaze zisku zdravotných poisťovní, s čím bola opozícia spokojná. „Ja som za to, aby sme vo všeobecne citlivých veciach počúvali národné autority, ktoré boli na to vytvorené,“ zdôraznil.

Danko: Téma zrušenia amnestii by nemala byť politicky zneužívaná

Téma zrušenia Mečiarových amnestii by nemala byť v žiadnom prípade politicky zneužívaná, ale v prvom rade treba pristúpiť k preskúmaniu vydaných amnestií, k analýze a následnému riešeniu daného problému. Uvádza sa to v stanovisku predsedu NR SR a SNS Andreja Danka, ktorý o téme amnestií diskutoval v nedeľu aj v televízii TA3.

Danko je za vytvorenie modelu, ktorý by umožnil preskúmať vydané amnestie. „Budem apelovať na diskusiu a právne riešenie veci,“ povedal. Podľa predsedu parlamentu sa udalosti z 90. rokov stali dogmou, ktorá spoločnosť traumatizuje už 19 rokov.

„Je čas sa s niektorými vecami vysporiadať,“ vyhlásil. Zároveň sa vyjadril aj na tému milosti udelenej bývalým prezidentom Michalom Kováčom. „Myslím si, že ak by bola dokázaná nedobromyseľnosť prezidenta, v prípade, ak tak konal za peniaze alebo v osobnom záujme, je to dôvod na zrušenie, ale v každom prípade by o tom mal rozhodovať ústavný súd,“ uviedol Danko.

Sulík: Naša snaha zrušiť amnestie je úprimná

Podľa europoslanca a predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka sa opozícia o ďalšom postupe vo veci zrušenia amnestii bude ešte radiť. „Naša snaha zrušiť amnestie je úprimná,“ povedal s tým, že napriek tomu nevidí v tejto oblasti dôvod postupovať v skrátenom legislatívnom konaní. Zároveň uviedol, že keďže snaha zrušiť amnestie je výnimočná, a podobný krok sa do budúcnosti nepredpokladá, nie je nutné „kvôli jednému prípadu za 27 rokov“ postupovať tak zložito, ako to navrhuje koalícia.

Podľa Sulíka nie je dôležité byť za každú cenu v jadre Európskej únie, keďže to môže znieť dobre, ale zároveň to prináša povinnosť stále viac podriaďovať sa rozhodovaniu Bruselu. Spomedzi piatich modelov budúceho vývoja Európskej únie, ktoré navrhol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, sa Sulíkovi naviac pozdáva variant číslo štyri, teda menej Európy, ale efektívnejšie. Predseda SaS zároveň avizoval, že v blízkej budúcnosti predstaví vlastný návrh reformy Európskej únie, pre ktorý bude hľadať podporu v Európskom parlamente.