V Trstenej zaistili 1,6 tony nelegálneho tabaku

V opustenej hale v Trstenej zaistili colníci 1,6 tony tabaku aj so zariadením na sušenie a rezanie.

Nelegálny tabak spracovávali dvaja Poliaci, voči ktorým už bolo začaté trestné stíhanie pre neoprávnené nakladanie a prechovávanie tabakových výrobkov. Jeden z Poliakov našiel túto prácu cez internet na poľskej stránke. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa žilinského Colného úradu Božena Chríbiková, s kontaktnou osobou sa vraj dohodli, že bude rezať drevenú kôru pre záhradkárske účely.

Keďže potrebovali dvoch ľudí, oslovil aj kamaráta. Súčasťou dohody malo byť zabezpečené ubytovanie, strava a odmena 1 000 eur pre každého na mesiac. Pri výsluchu uviedol, že osoba, ktorá im ponúkla prácu, do skladových priestorov doviezla sušičku aj rezačku a škatule s „kôrou“. Až keď do nich pozreli, zistili, že je to tabak, a aj napriek tomu sa riadili dohodnutými pokynmi. Čo sa s tabakom malo diať ďalej, nevedel, mal čakať na inštrukcie. Obaja cudzinci sú už vyhostení zo Slovenska. Škoda na spotrebnej dani z tabakových výrobkov presiahla 118-tisíc eur.