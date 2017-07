Zopakuje sa súboj Miku s Rezníkom?

Smer a SNS už dlhodobo avizujú, že na poste generálneho riaditeľa RTVS by chceli vidieť iného človeka ako súčasného šéfa verejnoprávneho média Václava Miku. Kto by ním mal byť, je ešte otvorené, pretože nik okrem samotného Miku kandidatúru oficiálne neohlásil. Hovorí sa, že kandidovať bude aj riaditeľ agentúry TASR Jaroslav Rezník, ku ktorému majú bližšie Smer a SNS, ale nie Most-Híd. Práve Bugárova strana je zásadná, ak bude so zmenou súhlasiť, Mika skončil. Prípadná nedohoda by, naopak, mohla vniesť do koalície nervozitu a nateraz nie je vylúčené, že parlament v júni nakoniec nezvolí nikoho. V tom prípade by RTVS do zvolenia nového generálneho riaditeľa viedol prvý zástupca Miku, ktorým je Tibor Búza. Ten šéfuje sekcii programových služieb televízie.

Predseda koaličného Mostu-Híd Béla Bugár sa nechcel vyjadrovať k tomu, aký postoj jeho strana zaujme k Mikovi a k Rezníkovi. „Pokiaľ nebudem vedieť, aká je celková ponuka, do tej doby sa nevyjadrím,“ povedal včera Bugár. Podpredseda SNS Anton Hrnko uviedol, že on osobne Miku nepodporí a predpokladá, že ani SNS. Či má šancu na zvolenie Rezník, však Hrnko nepovedal. „Ako mi je známe, koaličná rada ešte definitívne stanovisko nedala," poznamenal. Opatrný postoj zaujal šéf parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek zo Smeru. „Nebudem sa vyjadrovať k žiadnemu menu. Nevieme, koľko záujemcov sa prihlási,“ podotkol Jarjabek.

Do voľby na post šéfa RTVS sa môžu záujemcovia hlásiť do 10. mája. Na ďalší deň 11. mája sa na výbore pre kultúru a médiá budú otvárať prihlášky s obálkami, vtedy bude teda známe, koľko ľudí chce kandidovať.

Minulý týždeň ohlásil záujem opätovne sa uchádzať o kreslo riaditeľa RTVS Václav Mika. Do funkcie bol zvolený počas jednofarebnej vlády Smeru v roku 2012. Predtým šéfoval TV Markíza a Rádiu Expres.

Šéf agentúry TASR Jaroslav Rezník zatiaľ nepovedal, či bude kandidovať. Mal by tak urobiť v najbližších dňoch. Rezník sa uchádzal o miesto šéfa RTVS aj pred piatimi rokmi, vtedy získal len dva poslanecké hlasy a šéfom RTVS sa stal Mika. Čo sa týka ďalšej možnej kandidátky, bývalej riaditeľky TV Markíza Zuzany Ťapákovej, tá sa včera nevyjadrila, či bude kandidovať. O zmene na čele RTVS sa začalo hovoriť už vlani krátko po parlamentných voľbách. Vládne strany sa nezhodli na zvyšovaní koncesionárskych poplatkov. SNS vyčítala RTVS výrobu programov prostredníctvom externých firiem a posledné mesiace Smer a SNS kritizovali aj spravodajstvo RTVS.

Minulý týždeň sa premiér a šéf Smeru Robert Fico dva razy vyslovil za zmenu na poste riaditeľa. RTVS označil za opozičné ladené médium, ktoré podľa neho nie je verejnoprávne. Postoje premiéra sú iné, ako má minister kultúry Marek Maďarič, ktorý pred piatimi rokmi presvedčil ľudí v Smere, aby Miku podporili. Pred pár dňami na kritiku premiéra voči RTVS reagoval, že s ním nebude polemizovať cez médiá. Maďarič nedávno v rozhovore pre Pravdu povedal, že ak sa Mika rozhodne kandidovať, považuje ho za relevantného kandidáta, pretože počas svojho pôsobenia dosiahol s RTVS to, čo málokto z jeho predchodcov „Má právo sa uchádzať a patriť k favoritom v tejto súťaži,“ hovoril Maďarič. Podľa neho sú aj v spravodajstve RTVS chyby, ale celkovo je hodnotené oveľa objektívnejšie, ako bolo v minulosti.

Cez víkend sa aj predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko vyjadril, že na poste šéfa RTVS „musí prísť zmena v každom prípade“. Dokonca by Danko zrušil koncesionárske poplatky a RTVS by transformoval na štátnu televíziu.

„Zatiaľ sú to iba individuálne názory zo strany premiéra, ministra kultúry, predsedu Národnej rady,“ reagoval včera predseda mediálneho výboru Jarjabek. Podľa neho nič nie je rozhodnuté a bude záležať na kandidátoch, ako sa budú prezentovať pred parlamentným výborom. "Situácia bude, samozrejme, okolo RTVS hustnúť, ale riaditeľ sa bude voliť v parlamente,“ dodal Jarjabek.

Poslanci opozičného OĽaNO tvrdia, že zo strany koalície ide o útok na RTVS, chcú ju brániť aj zmenou zákona. Podľa nich by mala byť RTVS financovaná istým percentom z hrubého domáceho produktu (HDP), a nie cez koncesionárske poplatky. Konkrétne by išlo každoročne o 0,15 percenta z HDP, čo je okolo 117 miliónov eur.

Verejné vypočutie kandidátov na šéfa RTVS sa uskutoční 30. mája, samotná voľba bude v pléne parlamentu 22. júna. Poslanci budú rozhodovať v tajnom hlasovaní. Na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov.