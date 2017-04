Drucker sa chystá na kontroly poplatkov

Chce však prísnejšie kontrolovať podľa neho nedovolené poplatky, ktoré dnes ambulancie vyberajú cez tretie osoby. V praxi sa takáto kontrola zatiaľ javí ako nemožná.

Doplnkové ordinačné hodiny mali byť určené pre tých, ktorí nechcú čakať pred ambulanciou. Lekári ich mali prijímať po bežnej ordinácii. Platba za vyšetrenie sa mala pohybovať od 15 do 30 eur. Drucker počas marca diskutoval s lekármi po celom Slovensku, či model zavedie do zákona.

„Po diskusiách sme cítili, že nie je názorový konsenzus na túto problematiku, tak sme sa rozhodli, že nebudeme niečo nasilu tlačiť,“ povedala k výsledkom debát Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu. Návrh preto nateraz stiahli. „V tejto chvíli neplánujeme predložiť iný záložný variant,“ doplnila Eliášová.

Pre pacientov a ambulantných lekárov sa v tomto smere nič nemení. „To znamená, že sa nesmú vyberať žiadne poplatky, okrem zákonom určených, ako sú napríklad za rôzne potvrdenia,“ pripomenula hovorkyňa zdravotníckeho rezortu. Keďže však prax podľa nej ukazuje, že niektorí lekári si našli spôsob, ako za dohodnutý termín inkasovať peniaze, plánuje rezort sprísniť kontroly a zaviesť sankcie.

Zameria sa aj na vyberanie poplatkov cez tretie osoby, t. j. externé firmy, ktoré nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Tie manažujú objednanie pacienta a vyberajú peniaze, keďže zákon to lekárom zakazuje. Ľudia za to platia v závislosti od regiónu od 8 až do 12 eur. Externá firma potom peniaze rozdelí medzi seba a doktora. Spoločnosti, ktoré prevádzkujú desiatky polikliník, si zvyčajne založia podobnú firmu aj samy.

„Je to obchádzanie zákona, za to budú takisto padať sankcie,“ zhodnotil túto praktiku Drucker. Akým spôsobom sa bude kontrola diať, nie je ešte známe. Ministerstvo si vraj na to robí interné analýzy.

Župy upozorňujú, že kontrolovať spoluprácu lekára s externou firmou bude náročné. V týchto prípadoch sú odkázané iba na podnety od pacientov. „Ak je na kraj doručený podnet, ktorého predmetom je poplatok vyberaný externou spoločnosťou, kraj prešetrí len konkrétneho lekára, nie činnosť externej spoločnosti, keďže na to nemá oprávnenie,“ vysvetlil Erich Boroš, lekár košickej župy.

Keďže príjem lekára podlieha daňovej povinnosti, previerku môže urobiť daňový úrad. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy, tvrdí, že takýto príjem by mal lekár zahrnúť do svojho každoročného daňového priznania. Na základe neho sa potom vykonávajú kontroly. Dodáva, že príjmy lekára kontrolujú aj náhodne, nielen pri ročnom zúčtovaní. Pokiaľ teda lekár príjem prizná a odvedie z neho daň, daňový úrad iné páky na externé firmy nemá.

Lekári samotné poplatky cez externé firmy nepovažujú za neoprávnené. Vysvetľujú to tým, že pacienti tretej osobe hradia službu, čiže zorganizovanie termínu, nie poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov, je presvedčená, že peniaze sa budú vyberať aj napriek kontrolám a hroziacim sankciám. „Pri súčasnom výpadku peňazí v štáte aj v poisťovniach sa dá očakávať, že niekto to bude musieť zaplatiť, a to je pacient,“ mieni Lévyová.

Lekári si myslia, že rezort by mal hľadať cestu, ako zaviesť objednávku za poplatok. Všeobecní lekári to navrhujú napríklad len u špecialistov. „Primárna starostlivosť je o akútnych prípadoch, to nie je vhodné na objednanie. Rodičia prídu vtedy, keď sú deti choré,“ nechala sa počuť Kvetoslava Prcúchová, prezidentka Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast.

Prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Makara ako schodné riešenie vidí zavedenie symbolického poplatku každého pacienta pri návšteve ambulancie, tzv. solidárny poplatok. Ten by mal byť vo výške dvoch až štyroch eur.

„Je pravda, že pacient za peniaze dostane rovnakú službu, ale keď ju nedofinancujeme teraz, tak o pár rokov nebude mať pacient možno žiadnu službu,“ upozornil Makara. Pripomína, že už teraz sú na Slovensku také regióny, kde majú problém dostať všeobecného lekára, aj keď mu ponúkajú ubytovanie a ambulanciu zadarmo. „Poplatok je myslený tak, aby mali pacienti zachované služby, a tie sa zároveň mohli sa rozvíjať,“ objasnil Makara. Rezort zdravotníctva takýto model odmieta.