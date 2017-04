Prieskum: SNS sa nespamätala z kauzy kapitána Danka, Smer stále vedie

Výberovú vzorku tvorilo 1 006 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondenti mali odpovedať na otázku: „Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“

Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnila strana Sloboda a Solidarita so ziskom 13,7 percenta hlasov. Nasledovali by Ľudová strana Naše Slovensko (10,1 %), Slovenská národná strana (9,9 %), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti-NOVA (9,2 %), Sme rodina – Boris Kollár (8,1 %) a Most-Híd (6,9 %).

Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemo­kratické hnutie so ziskom 5,4 percenta. Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by zostali Strana maďarskej komunity (4,3 %), Komunistická strana Slovenska (1,3%) alebo Strana zelených Slovenska (1 %). Iné strany alebo hnutia by získali menej ako jedno percento hlasov.

Rozdelenie mandátov v parlamente by podľa výsledkov prieskumu vyzeralo nasledovne: Smer 45 kresiel, SaS 23, ĽSNS 17, SNS 17, OĽaNO-NOVA 15, Sme rodina – Boris Kollár 13, Most-Híd 11 a KDH deväť. Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 69,6 percenta respondentov. Voliť by nešlo 19,5 percenta respondentov a 10,9 percenta odpovedalo „neviem“.