Vyšľahá nás vietor aj dážď

V nasledujúcich dňoch sa dostaneme do teplotnej reality typickej pre mesiac apríl. A budeme pritom možno aj drkotať zubami. Na pôvodnej predpovedi meteorológov pre tieto veľkonočné sviatky – totiž, že počasie počas nich nás nepoteší – sa, žiaľ, nič nemení. Platí to isté. Čaká nás premenlivé, typicky aprílové počasie. Sprevádzané bude oblačnosťou, dažďom a vetrom.

„Počasie u nás ovplyvňuje v týchto dňoch postup poveternostných frontov od západu a severozápadu, ktoré budú so sebou prinášať aj zrážky. Tie sa na Slovensku vyskytovali už koncom tohto týždňa, vo vysokohorských polohách dokonca vo forme sneženia,“ konštatuje klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavol Faško.

Slniečka si teda počas tohtoročných sviatkov Veľkej noci veľa neužijeme. Podľa Faška akou-takou výnimkou môže byť iba dnešok, teda sobota, keď by sme mohli pocítiť viac slnečného svitu.

Ako bude Sobota – prevažne polojasno, v priebehu dňa od západu postupné pribúdanie oblačnosti a ojedinele, najmä na severe, slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách snehové. Denná teplota 14 až 19, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Spiši okolo 12 stupňov. V noci 5 až 0, v horských dolinách a kotlinách okolo mínus 2 stupňov.

– prevažne polojasno, v priebehu dňa od západu postupné pribúdanie oblačnosti a ojedinele, najmä na severe, slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách snehové. Denná teplota 14 až 19, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Spiši okolo 12 stupňov. V noci 5 až 0, v horských dolinách a kotlinách okolo mínus 2 stupňov. Nedeľa – oblačno až zamračené, od severozápadu postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Vo vysokých, neskôr na severe už aj v stredných polohách snehové zrážky. Cez deň prechod k premenlivej oblačnosti a veterno. Denná teplota 11 až 16, v Žilinskom kraji a na Spiši 5 až 10 stupňov. V noci 7 až 2 stupne.

– oblačno až zamračené, od severozápadu postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Vo vysokých, neskôr na severe už aj v stredných polohách snehové zrážky. Cez deň prechod k premenlivej oblačnosti a veterno. Denná teplota 11 až 16, v Žilinskom kraji a na Spiši 5 až 10 stupňov. V noci 7 až 2 stupne. Pondelok – prevažne veľká oblačnosť, od asi 900 metrov sneženie. Nočné teploty 2 až –3, na juhozápade okolo 4 stupňov, denné 9 až 14, v Žilinskom kraji a miestami aj na Spiši okolo 7 stupňov Celzia.

– prevažne veľká oblačnosť, od asi 900 metrov sneženie. Nočné teploty 2 až –3, na juhozápade okolo 4 stupňov, denné 9 až 14, v Žilinskom kraji a miestami aj na Spiši okolo 7 stupňov Celzia. Utorok – Premenlivá oblačnosť, miestami dážď. Nočné teploty 2 až –4, denné 6 až 12 stupňov Celzia.

– Premenlivá oblačnosť, miestami dážď. Nočné teploty 2 až –4, denné 6 až 12 stupňov Celzia. Streda – Polojasno až oblačno, miestami dážď. Nočné teploty 3 až –3, denné 5 až 11 stupňov Celzia. Zdroj: SHMÚ

„V najteplejších oblastiach by teplota vzduchu počas dňa mohla dosiahnuť okolo 15 stupňov, v prípade, ak by slnko svietilo dlhšie, aj o dva či tri stupne viac. Určite to však nebude dvadsiatka, a to ani na takých miestach, ako je Podunajská nížina či juh stredného Slovenska,“ zdôrazňuje klimatológ. A slnečnejšou sobotou sa pekné dni veľkonočných sviatkov aj končia.

Koniec tohto a začiatok budúceho týždňa – teda pondelok i ďalšie dni – bude poznačený citeľným ochladením. S prestávkami bude pršať, k tomu fúkať silnejší nárazový vietor a na väčšine Slovenska bude maximálna denná teplota len okolo 10 stupňov Celzia, niekde aj menej.

„Oblievači by sa preto v pondelok mali patrične obliecť a voči dievčatám, ktoré navštívia, by mali byť ohľaduplní,“ poznamenal Faško. Ženám, dievkam a dievčatám hrozí, že ak ich oblievači vytiahnu z domu na dvor a budú ich oblievať pod holým nebom, dostanú dvojitú nádielku. Od oblievačov, no aj v podobe spŕšky „z najvyšších miest“.

Veľa dôvodov na optimizmus nedávajú ani veľkonočné pranostiky. Jedna zo starých českých hovorí, že „březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem“. Podľa Faška táto pranostika presne vyjadruje, napriek otepleniu spred dvoch týždňov, realitu dneška. Nelákavý je aj výhľad do ďalších dní v prípade, ak sa splní táto pranostika – „ak prší na Veľkonočnú nedeľu, budú všetky nedele až do Turíc daždivé“. A túto nedeľu by nás dážď minúť nemal…

Klimatológ je tiež veľmi skeptický, čo sa týka počasia po sviatkoch, teda v utorok a v ďalších dňoch nasledujúceho pracovného týždňa. Počasie sa podľa všetkého zlepšovať nebude a aj naďalej bude veľa oblačnosti, k tomu dážď aj vietor. „Jedným slovom, bude chladno,“ dodáva Faško.