Čo má Matovič s protestmi študentov?

Napriek vyhlasovanej apolitickosti sa objavila na blogu webu Pravdy fotografia jedného z organizátorov s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. Ten tvrdí, že študentov nepozná.

Protikorupčný pochod sa má uskutočniť 18. apríla. Organizuje ho skupina študentov, na čele ktorých stojí osemnásťročná študentka gymnázia v Dubnici nad Váhom Karolína Farská a jej rovesníci Michal Karlubík a Dávid Straka. Pochodovať chcú nielen pre korupčné kauzy, ale aj pre problémy v školstve a zdravotníctve.

Organizátori vyhlasujú, že ich nepodporuje žiadna strana ani politik. Na webovej stránke Pravdy však 12. apríla uverejnil anonymný autor blog s fotografiou Matoviča s organizátorom pochodu Karlubíkom. Matovič spojenie odmieta. „Tých ľudí nepoznám osobne,“ vyhlásil v stredu na otázku médií na svojej tlačovej konferencii k téme vyšetrovania účtovníctva v jeho firme.

„Neviem, pán Karlubík, či to bol študent, ktorý prišiel pred Bonaparte. Neviem. Nevidel som ten blog. Držím palce týmto aktivistom alebo študentom, ktorí to organizujú. Je mi veľmi sympatické, že mladí ľudia dokázali niečo také zorganizovať, aj keď sami tvrdia, že ich prekvapil záujem,“ povedal Matovič.Zároveň poznamenal, že jeden z týchto organizátorov mu napísal v čase, keď mu Andrej Danko (SNS) zobral v pléne parlamentu slovo, keď ukazoval dva ilustračné obrázky chudobnej vdovy pri odvolávaní Roberta Fica (Smer-SD). „Napísal mi na facebooku, že chcú urobiť protest proti konaniu Andreja Danka a či im v tom pomôžem. Ja som tú správu objavil asi pred dvoma týždňami. Takže nepoznám týchto ľudí osobne, ale každopádne im držím palce,“ dodal s tým, že politické strany by nemali tento protest využiť vo svoj prospech alebo nejako zneužiť.

Polícia vo štvrtok avizovala, že prijme opatrenia, aby zabezpečila pokojný priebeh pochodu, keďže v tom istom čase sú v Bratislave nahlásené dve akcie v súvislosti s výročím smrti Tisa. Podľa viceprezidenta Policajného zboru Ľubomíra Ábela existujú informácie, že sa určité skupiny budú pokúšať narúšať študentský pochod. „Nepôjde však o žiadnu demonštráciu sily,“ povedal o policajnej akcii.