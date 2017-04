Poradný orgán splnomocnenca bude riešiť problémy rómskej mládeže

Nominovať členov tohto orgánu je možné do konca apríla. „Mladí ľudia sami definovali nutnosť byť aktívne zapojení do tvorby politík, do prípravy opatrení, ktoré ovplyvnia najmä ich život v budúcnosti. Vytvorenie poradného orgánu bude pre nich príležitosťou vyjadriť sa k aktuálnym otázkam, ktoré splnomocnenec rieši a zároveň budú mať prístup ku všetkým potrebným informáciám,“ píše vo vyhlásení Úrad splnomocnenca rómske komunity.

Poradný orgán bude posudzovať návrhy a odporúčania splnomocnenca pre rómske komunity, najmä tie, ktoré sa dotýkajú mládeže, spracúvať pre splnomocnenca návrhy stanovísk a uznesení k legislatívnym zámerom a návrhom zákonov, zhromažďovať názory rómskej mládeže na miestnej úrovni, na pokrok v integrácii Rómov a na pretrvávajúce výzvy, ako aj navrhovať opatrenia na riešenie situácie mladých Rómov. Člen poradného orgánu musí mať vek do 30 rokov, pričom jeho nomináciu musí podporiť najmenej 20 ďalších zástupcov rómskej mládeže.