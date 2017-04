Zákaz pre ortuť v zuboch

V budúcom roku nimi už nebude možné vyplniť miesto po zubnom kaze u detí, tehotných a dojčiacich žien, do roku 2030 ich majú zubári prestať používať úplne. Dôvodom sú škodlivé účinky ortuti, ktorú amalgám obsahuje. Zmeny sa pravdepodobne dotknú i vrecka pacientov. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nevie povedať, za ktoré výkony bude pacient platiť menej ako doteraz a ktoré, naopak, zdražejú.

Výplne sa sťahujú na základe rozhodnutia Bruselu, ktoré súvisí s Minamatským dohovorom o ortuti. Návrh na jeho ratifikáciu schválila vláda začiatkom apríla. Ortuť sa pokladá za ekologickú záťaž. Pri dlhodobom pôsobení na človeka môže spôsobovať vážne zdravotné problémy. Slovenská komora zubných lekárov však stále pokladá amalgám v zubných plombách za bezpečný pre pacienta.

Zákaz amalgámu sa od polovice roka 2018 bude týkať opráv zubov detí do 15 rokov, tehotných a dojčiacich žien. „Výnimka bude možná iba v ojedinelých prípadoch indikovaných zubným lekárom,“ spresnila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Zubári budú musieť pracovať s bielymi plombami. „Už v súčasnosti sa používajú najmä skloionomérne alebo kompozitné výplňové materiály, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia,“ podotkla Eliášová. Aj keď už dnes je amalgám na ústupe, stále má podľa komory zubných lekárov svoje opodstatnenie pri ošetrovaní kazu. Podľa komory tiež dodnes nie sú známe odborné štúdie, ktoré by jednoznačne preukazovali škodlivosť týchto plomb. „Nevidíme potrebu ani nutnosť okamžitého zákazu používania takýchto výplní,“ povedal prezident komory Igor Moravčík. Pacienti sa teda nemusia automaticky podrobiť výmene plomb. „Výmena výplne je vždy viazaná na indikáciu zubného lekára,“ vysvetlil v tejto súvislosti Moravčík.

Zmenia sa ceny

Pre nové nariadenie sa už prepracúva katalóg zdravotných výkonov, na základe ktorého poisťovne uhrádzajú aj zubárske výkony. „Nový zoznam umožní presne opísať zdravotnú starostlivosť v rámci zdravotných výkonov. Zároveň bude podkladom na vytvorenie platobných mechanizmov,“ priblížila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Eliášová. Rezort v tejto chvíli ešte nevie spresniť budúce ceny. Môže sa tiež stať, že po zmenách začnú poisťovne uhrádzať výkony, ktoré v súčasnosti nehradia, alebo naopak, prestanú hradiť tie, za ktoré dnes pacient neplatí, uviedla hovorkyňa.

Podľa stomatológov sú však biele výplne drahšie ako amalgámové. „Biele sú technologicky aj časovo náročnejšie, ošetrenie zubu trvá dlhšie, čo sa premieta do konečnej ceny,“ vysvetlil Moravčík. O koľko je svetlá plomba drahšia oproti tmavej, šéf komory zubárov nevedel uviesť. Je to podľa neho veľmi rozdielne a záleží to na zubárovi.

Poisťovne podľa Moravčíka uhrádzajú ošetrenie zuba iba čiastočne. Hradia len výkon ako taký, nie materiál. Do konečnej ceny zuba sa počíta aj technologické vybavenie ambulancie, réžia a čas lekára. Kým v jednej ambulancii za plombovanie zaplatí pacient 15 alebo 20 eur, v inej to môže byť 30 a viac. „V každej ambulancii je iná cena za rovnaké ošetrenie, preto sa často stáva, že pacienti sa sťažujú na rozdielnosť platieb,“ dodáva.

Poisťovne hradia zubárom za plomby približne rovnaké sumy bez ohľadu na materiál. Finančný rozdiel medzi amalgámom a tzv. bielymi plombami teda z pohľadu poisťovne nie je. Výška doplatku z poistenia závisí predovšetkým od množstva výplne. Orientačne sa pohybuje v rozmedzí od 7 do 23 eur.

Ortuť a životné prostredie „Ortuť zo zubného amalgámu je jedným z hlavných zdrojov znečistenia životného prostredia ortuťou,“ upozornila koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková. Riziko vzniká hlavne pri spracovaní a likvidácii odpadu. Čistiarne odpadových vôd majú rôznu účinnosť zachytávania amalgámu a ten sa môže dostať do vzduchu, vôd alebo pôdy. Dlhodobé pôsobenie ortuti na ľudské telo môže spôsobiť poruchy reprodukcie a poškodenie nervovej sústavy. „Každá zubná ambulancia musí byť vybavená zariadením na zachytávanie ortuti. Takýto odpad v nich musia zbierať a následne zabezpečiť prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) odpadu oprávnenou spoločnosťou," doplnil hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.

Amalgám najmenej používajú mladí lekári vo väčších mestách

Z prieskumu Slovenskej stomatologickej spoločnosti, na ktorom sa zúčastnilo približne 500 zubárov, vyplynulo, že amalgám najmenej používajú mladí lekári vo väčších mestách. "Najviac ho, naopak, indikujú starší kolegovia v menších mestách a obciach,“ zhodnotil jej prezident Jozef Minčík. Z prieskumu tiež podľa neho vyplynulo, že zhotovenie a cena bielych výplní dokážu byť porovnateľné s amalgámovými.

Stomatologička Kamila Bullová, ktorá má ordináciu v Jaslovských Bohuniciach, už amalgám takmer vôbec nepoužíva. „Držím ho ešte, no tri či štyri roky som s ním nerobila. Používam fotokompozitné a skloionomérne výplne. Jednoduchšie sa mi s nimi pracuje. Pri amalgáme treba pracovať dosť rýchlo, aby nezatuhol,“ poznamenala. Ceny bielych výplní sa podľa jej slov pohybujú na úrovni amalgámu.

Amalgám používa výnimočne aj košická zubná lekárka Jana Samuelyová. „Je to skôr na žiadosť pacienta alebo si to vyžaduje situácia.“ Zuby vypĺňa fotokompozitnými, skloionomérnymi a kompomérnymi výplňami. Oceňuje najmä vlastnosti materiálu. „Svoju úlohu tiež zohralo ekologické hľadisko. Okrem toho si tento typ plomb žiadajú aj samotní pacienti,“ hovorí. Od roku 2019 budú mať zubári povinnosť zabezpečiť ambulancie odlučovačom na filtrovanie amalgámu, ktorý sa uvoľňuje pri odstraňovaní starých výplní. Náklady na nákup a servis odlučovača sa môžu premietnuť do výšky doplatkov u zubára.

Minamatský dohovor o ortuti ešte musí odsúhlasiť Národná rada a podpísať prezident.