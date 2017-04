Bratislavu čaká v utorok pochod proti korupcii, organizátori odmietajú spojenie s politikmi

„Od začiatku do konca chceme zostať apolitickí, a to z hľadiska osôb, ale aj organizácií, ktorí sa na prípravách podieľajú. V žiadnom prípade nie sme vedení politickou stranou, nespolupracujeme so žiadnym politikom a nie sme ani súčasťou nikoho politickej kampane," uviedli v tlačovej správe Farská.

Ich cieľom je „vyjadriť nespokojnosť s tým, že dôsledky korupcie musia znášať ľudia, ktorí si od tohto štátu zaslúžia dôstojnosť, pravdu, slušnosť či spravodlivosť". V duchu týchto hodnôt chcú naďalej vystupovať a organizovať pochod.

Odmietame extrémizmus

„Striktne však odmietame akékoľvek extrémistické, násilné a vulgárne prejavy, pretože s nimi nesúhlasíme a navyše môžu ešte viac poškodiť ďalších slušných ľudí. Sme presvedčení, že práve neustále sa zväčšujúci počet ľudí, ktorých zaujíma osud tejto krajiny, nám najlepšie pomôže vyjadriť silu našich postojov," doplnil Dávid Straka.

Tvrdia, že sú „unavení z toho, že jedna korupčná kauza strieda druhú a vinníci sa netrestajú. Sme unavení aj z toho, že naše peniaze sa neustále strácajú v korupčných aférach a politici, ktorým má záležať na ľuďoch, ich hlas vôbec nepočúvajú. Vidíme, že v našej spoločnosti je obrovský problém", pred ktorým už nechcú ďalej zatvárať oči.

Korupcia vadí celej spoločnosti

„Túto myšlienku sme začali ako dvaja obyčajní stredoškoláci. Za boj proti korupcii sa v súčasnosti stavia veľa osobností či organizácií, avšak problém stále pretrváva. Náš nesúhlas s neriešením situácie a najmä našu bezmocnosť chceme vyjadriť práve Veľkým protikorupčným pochodom, ktorý sa uskutoční v Bratislave 18. apríla od 17:00 do 20:00," avizujú.

Podľa ich vyjadrenia, im v tom pomáha množstvo študentov študujúcich na Slovensku aj v zahraničí.

Organizátori pochodu proti korupcii dodávajú, že ich ciele možno podrobne nájsť i na ich oficiálnej webstránke, či avíze na udalosť na sociálnej sieti Facebook.