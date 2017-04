Silu strán zmeria župný test

Oficiálne sa pritom kampaň začne až cez leto, keď by mal predseda parlamentu vyhlásiť termín volieb. Tie by sa mali uskutočniť v novembri.

Sociológ Pavel Haulík hovorí, že práve v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji sa bude viesť najintenzívnejší volebný súboj. „Myslím, že v iných krajoch nebude ten súboj taký silný vzhľadom na to, že málokde majú strany kandidátov, ktorí by boli schopní výraznejšie ovplyvniť voľby. Obidva kraje budú po parlamentných voľbách testom, ako sú rozložené hlasy,“ tvrdí.

Tohtoročné regionálne voľby budú na rozdiel od tých minulých jednokolové. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Župani sa po prvý raz od roku 2001 budú voliť len v jednom kole namiesto vo dvoch. Navyše ich funkčné obdobie, ako aj župných zastupiteľstiev sa jednorazovo predĺži zo štyroch na päť rokov. Skončí sa teda v roku 2022, čo umožní spojiť župné voľby s voľbami do obcí a miest.

Odborník na reklamu Michal Ruttkay predpokladá, že kampaň v tohtoročných župných voľbách sa bude líšiť od kampane spred štyroch rokov. „Iné sú volebné pravidlá aj spoločenská klíma, takže tie voľby budú iné a kampaň bude dynamickejšia. Používajú sa nové technológie, sú iné možnosti cez sociálne siete. Toto všetko je dôvodom, prečo kampaň štartuje tak skoro,“ mieni Ruttkay.

V Bratislavskom kraji už dlhšie visia bilbordy napríklad Rudolfa Kusého, ktorý je starostom bratislavského Nového Mesta. Prezentuje sa na nich ako starosta bez zmienky, že bude kandidovať.

Osem bilbordov má v Bratislave tiež kandidát SaS Juraj Droba. Aktívny na sociálnych sieťach je ďalší kandidát, exprimátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Informoval, že ako nezávislého kandidáta na župana ho podporili napríklad hokejisti Zdeno Cíger a Ľubomír Višňovský, exministerka financií Brigita Schmögnerová, europoslanec Boris Zala, občianska aktivistka Hana Fábry, spisovateľka Gabriela Rothmayerová či moderátorky Iveta Malachovská a Eňa Vacvalová.

V Banskobystrickom kraji je známych už osem kandidátov vrátane súčasného župana, ktorý ešte kandidatúru oficiálne neoznámil. Vládne strany tvrdili, že sa pokúsia dohodnúť v tomto kraji spoločný postup s cieľom vymeniť úradujúceho župana Mariana Kotlebu z extrémistickej ĽS NS.

Nateraz však takáto dohoda nie je. Navyše s vlastným kandidátom príde SNS. „V Banskej Bystrici má SNS pripravených dvoch kandidátov na županov. S obidvomi sa rokuje,“ povedal prvý podpredseda národniarov Jaroslav Paška.

Krajská šéfka Smeru v Banskej Bystrici Jana Laššáková bola pri otázke, či Smer bude mať tiež vlastného kandidáta, zdržanlivá. „Voľby ešte nie sú vyhlásené. Nebudem sa k tomu teraz vyjadrovať,“ uviedla. Momentálne nie je isté, či strana podporí riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva, ktorý bude kandidovať ako nezávislý. Predseda Mostu-Híd Béla Bugár naznačil, že jeho strana sa bude snažiť v Banskobystrickom kraji o spoluprácu pri hľadaní spoločného kandidáta. „Zatiaľ sme sa nedohodli, ale snaha je,“ poznamenal Bugár.

V ďalších regiónoch je situácia odlišná, kandidáti sa objavujú len zriedka. V každom prípade vládne strany si budú konkurovať. Koaličná SNS len pred pár dňami rozhodla, že chce mať svojich kandidátov vo všetkých ôsmich krajoch. „Budeme sa usilovať o samostatné nominácie na županov, ako aj na poslancov. Ak sa budú chcieť koaliční partneri pridať, tak to uvítame. Predpokladám však, že nebudeme rokovať o tom, že by sme podporili kandidátov Smeru či Mostu-Híd,“ podotkol Paška.

Z úradujúcich županov Smeru zatiaľ ohlásil kandidatúru na sociálnej sieti len Juraj Blanár v Žilinskom kraji. V Nitrianskom kraji pôjde do súboja znovu župan Milan Belica, ktorého aj doteraz podporoval Smer. Trenčiansky župan Jaroslav Baška, prešovský Peter Chudík a košický Zdenko Trebuľa zatiaľ vyčkávajú.

Pokiaľ ide o parlamentnú opozíciu, SaS a OĽaNO podpísali dohodu o spoločnom postupe vo všetkých krajoch. SaS postaví poslancov parlamentu ako kandidátov na županov – v Banskobystrickom kraji Martina Klusa, v Trenčianskom Renátu Kaščákovú a v Bratislavskom Juraja Drobu.

OĽaNO mieni v Trnavskom kraji poslať do súboja o župana poslanca Jozefa Viskupiča a v Žilinskom kraji poslankyňu Eriku Jurinovú. Mimoparlamentné KDH má mať svojho kandidáta v Prešovskom kraji, ktorého podporia SaS a OĽaNO.

V regiónoch, kde žijú aj občania maďarskej národnosti, vedú rozhovory o možnej spolupráci Most-Híd a mimoparlamentná SMK. Tá plánuje mať svojich kandidátov na županov v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Vedenia strán sa majú stretnúť na budúci týždeň.

Podľa politológa Michala Horského bude zaujímavé sledovať, do akej miery budú v župných voľbách politicky homogénne strany vládnej koalície a opozície. „Inak povedané, či sa budú na regionálnej úrovni vytvárať volebné koalície naprieč politickým spektrom. Alebo do akej miery strany vládnej koalície vzhľadom na zmenu volebného zákona o jednokolovej voľbe županov dokážu vytvoriť koalície a zabránia prieniku do regionálnej sféry predovšetkým politickým extrémistom,“ zhodnotil.