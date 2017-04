Haulík: Kto začne s kampaňou pred župnými voľbami skoro, vyčerpá sa

Pavel Haulík

V župných voľbách sa prvýkrát v histórii budú voliť župani len v jednom kole namiesto vo dvoch. Ako sa to môže prejaviť pri dohadovaní podpory pre kandidátov?

Ak sa strany dohodnú na kandidátovi na župana, tak to nemusí ešte znamenať, že voliči príslušných strán budú takéto odporúčanie aj akceptovať, pretože vplyv strán v regiónoch nie je príliš veľký. Skôr volič zvažuje konkrétnu osobnosť.

Myslíte si, že sa zmení aj župná kampaň oproti voľbám z minulosti?

Myslím si, že kampaň bude výrazne intenzívnejšia, ako keď existovala poistka druhého kola volieb. Predpokladám, že kampaň budú robiť viac strany, ktoré majú v danom kraji svojho kandidáta na župana v rámci nejakej koaličnej podpory.

Ešte nie všetci kandidáti na županov ohlásili svoju kandidatúru. Majú výhodu tí kandidáti, ktorí už vedú kampaň na sociálnych sieťach alebo sa prezentujú na bilbordoch?

Je to ako so soľou do polievky. Pokiaľ sa neosolí, tak je zlá, ale ak sa presolí, je to ešte horšie. Dnes voliči nežijú problematikou župných volieb, čiže môže sa stať, že ten, kto začne s kampaňou príliš skoro, vyčerpá sa a nakoniec neuspeje. Kandidáti, ktorí sú však málo známi, si tento dôvod nemôžu veľmi pripúšťať a kampaň robiť musia preto, aby vstúpili do povedomia ľudí.

Majú väčšiu šancu na zvolenie tí kandidáti, ktorí sú županmi a opätovne sa budú uchádzať o zvolenie?

Závisí od toho, aké majú renomé v kraji. Minimálne môžu ťažiť zo znalostí o kraji. Ak sa župan nedopustil v rámci funkčného obdobia nejakých veľkých prešľapov, môže mať o čosi väčšiu šancu ako celkom nový a neznámy kandidát.

V Banskobystrickom kraji opozícia vyšla so svojím kandidátom, koalícia zatiaľ nepovedala, koho podporí. Myslíte si, že sa parlamentná koalícia a opozícia nakoniec dohodnú na spoločnom kandidátovi, ktorý bude mať šancu poraziť súčasného župana Mariana Kotlebu?

Nepokladám to za veľmi pravdepodobné. Určité percento, že sa tak stane, ale existuje. Navyše, nie som si istý, či by to bolo produktívne. Skôr by to signalizovalo, že strany sa obávajú Kotlebu. Spolupráca koalície a opozície je niečo, čo presahuje bežné zvyklosti v našej politike. Naopak, mohlo by to mobilizovať práve Kotlebových voličov.