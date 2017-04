Zbrojovka z Dubnice sa presadzuje aj vzduchovkami

Dubnická zbrojovka vzduchovku dnes vyrába pod novým názvom Perun. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Zbrojovka sa však nepýši len týmto produktom. Dá sa povedať, že po tom, čo polovicu akcií získala firma MSM Group, vstala z popola a dnes je opäť najväčšou zbrojovkou na Slovensku.

Obrovský úspech zaznamenala firma so vzduchovkami, ktoré vychádzajú z overenej českej značky Slavia. Vlani na jeseň podpísali Slováci licenčnú zmluvu s českou zbrojovkou. Na jej základe mohli začať vyrábať a predávať vzduchovky pod slovenskou značkou Perun. Predpokladaná ročná produkcia – tritisíc kusov – sa výrazne prekročí.

„My sme tu dlhodobo vyrábali vzduchovky. Potom sme sa snažili s českou zbrojovkou nájsť iný model, odkúpili sme od nej licenciu, premenovali sme ju na Perun. Slaviu mala zbrojovka pôvodne ako doplnkový program, nevenovala sa jej vývoju. Dnes vyrábame Perun a ešte aj Slaviu. To znamená, že pokiaľ si vzduchovku objedná česká zbrojovka, vyrábame ju pod značkou Slavia, a všetko, čo predávame na Slovensku alebo inde, je pod značkou Perun,“ povedal obchodný riaditeľ Marián Goga mladší.

Podľa neho by bolo skvelé, keby Perun mala každá slovenská domácnosť ako kedysi Slaviu. Existujú však obavy, že onedlho sa bude dať aj vzduchovka kúpiť len na zbrojný preukaz, pretože o tom uvažuje Európska komisia.

Zbrojovka však slávi úspech aj s inými produktmi, napríklad s pištoľami, ktoré vývojári v Dubnici sami navrhli a aj ich tam vyrábajú. Ide o pištole s označením P20 a P21. Kým prvý typ je určený civilistom, druhý má dlhšiu hlaveň a je určený pre policajtov. „Dnes sa nám darí vo viacerých krajinách, minimálne v regióne strednej a západnej Európy,“ uviedol.

Kľúčový pre všetkých výrobcov pištolí je dnes podľa neho americký trh, tam však treba mať špeciálnu certifikáciu, ktorú ešte slovenská zbrojovka nemá ukončenú. „Oproti štandardným európskym zbraniam tam musia mať iné vlastnosti, medzi inými aj drsný kohútik. Ak sa nám však toto podarí, bude to veľký impulz,“ doplnil Goga mladší.

Zbrojovka sa okrem vzduchoviek pýši aj ručne gravírovanými pištoľami so slovenskými motívmi. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Zbrojovka v 90. rokoch postupne upadala, výrobu podľa vedenia naštartoval vstup MSM skupiny do fabriky. „Skúsili sme niečo nové, ale na to sme potrebovali byť trocha silnejší. Keď zostanete len závislí na tom, že si veľké zbrojovky alebo štát od vás niečo objedná, nemáte žiadny priestor na rast. Dnes sme stredne veľká zbrojovka v rámci Európy a v rámci Slovenska sme najväčší,“ vysvetlil predseda predstavenstva a spolumajiteľ Marián Goga starší. Zbrojovka dnes pokrýva celý životný cyklus munície od vývoja až po jej ekologickú likvidáciu.

„V Trenčíne robíme kolesové pásové vozidlá, v Dubnici zbrane, teda pištoľ a vzduchovku. V Leteckých opravovniach Banská Bystrica máme opravy radarov a pozemnej leteckej techniky,“ dodal Goga starší. Zbrojovka vyrába aj známu samohybnú húfnicu Zuzanu. Tá stojí na osemkolesovom podvozku Tatra 815. Hlavnou zbraňou je 155-milimetrový kanón s dostrelom až 39 kilometrov.

História závodu v Dubnici siaha ešte do roku 1935, keď ho zriadila česká akciovka Škoda Plzeň. Počas druhej svetovej vojny zbrojovku prevzalo Nemecko. Na konci vojny vedľajší závod zbombardovali. Vďaka tomu, že dubnická zbrojovka je unikátna tým, že časť výroby prebieha pod zemou, výrobné haly nedokázali zničiť ani bombardovaním. Závod bol v roku 1937 dobudovaný ako polopodzemná prevádzka. V podzemí boli práve výrobné haly.

Tie chráni nárazová doska, ktorá je hrubá až 2,2 metra a je zo železobetónu, nad ňou sú ešte dva metre hliny a 0,8 metra hrubý strop. „Výroba sa obnovila v roku 1952 a robilo sa až do roku 1992. Potom to šlo do útlmu, a dnes sa znova výroba veľmi seriózne rozbieha a fabrika má budúcnosť,“ uzavrel dlhoročný zamestnanec fabriky Ivan Chyla.

V zbrojovke strávil neuveriteľných päťdesiat rokov. Začínal od najnižších pozícií ako robotník a končil ako vedúci výroby špeciálnej techniky. Dnes je dôchodca, s fabrikou spolupracuje ako odborný konzultant.