Slovenku Oľgu Algayerovú vymenovali do vysokej funkcie OSN v Ženeve

Informoval o tom tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Rezort zároveň pripomína, že vo februári tohto roka prevzal funkciu vedúceho delegácie EÚ v Káhire dlhoročný slovenský diplomat Ivan Surkoš.

Oľga Algayerová. Autor: algayerova.sk

Vymenovanie je podľa MZV ocenením líderských a diplomatických zručností veľvyslankyne Algayerovej, ako aj prejavom uznania za jej hlbokú znalosť problematiky a schopnosti budovať partnerstvá kľúčových aktérov s Organizáciou Spojených národov.

Algayerová pracovala viac ako 20 rokov v oblasti zahraničného obchodu, v rezorte diplomacie SR zastávala okrem iného aj funkciu štátnej tajomníčky.

„Nesmierne ma teší, že Slovensko má popri pomerne dobrom personálnom obsadení v štruktúrach EÚ – čo do počtu i čo do kvality – osobnosti, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách, ako sú tie pod hlavičkou OSN. Je to výraz kvality a vyzretosti slovenskej diplomacie, ktorú si v zahraniční uvedomujú a som hrdý na to, že táto vysoká funkcia pripadla už po tretí raz slovenskému občanovi,“ ko­mentoval vymenovanie Algayerovej minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

Európska hospodárska komisia je jednou z piatich regionálnych komisií OSN vo svete zameraných na regionálny hospodársky rozvoj a funkciu jej výkonného tajomníka v minulosti zastával bývalý minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš aj bývalá ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.