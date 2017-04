Policajný maratón: Kontroly budú v stredu na takmer 400 miestach. Pozrite sa, či aj pri vás

Polícia ďakuje všetkým občanom, ktorí sa do výzvy zapojili a navrhli konkrétne úseky ciest, na ktorých z ich pohľadu dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky.

Široká verejnosť je do znižovania počtu dopravných nehôd zapojená už niekoľko rokov. Od 3. do 9. apríla 2017 mohol ktokoľvek navrhnúť úseky ciest pre Rýchlostný maratón na stránke Ministerstva vnútra SR, ale aj na facebooku. Bolo to jednoduché, stačilo len vyplniť jednoduchú tabuľku.

Výber zo zoznamu miest, na ktorých bude prebiehať Rýchlostný maratón 2017

Okres Obec Ulica Konkrétne miesto Bratislava I Staré Mesto Námestie slobody Celý úsek pred Úradom vlády SR Trnava Trnava diaľnica D1 úsek Trnava-Bratislava Trenčín Trenčianske Stankovce Veľké Stankovce vjazd do obce Nitra Nitra Beethovenova Pri materskej škôlke Žilina Žilina Kvačalova 45 Obytná zóna 40 km /h B. Bystrica B. Bystrica mimo obce koniec obce Donovaly Poprad Poprad časť Matejovce obchvat Matejovce – V. Lomnica Košice Košice-Sever Národná trieda škola, škôlka, obytná zóna

Zdroj: Prezídium policajného zboru SR

Počas siedmich dní dostala polícia takmer 280 podnetov, v ktorých občania navrhli vyše 300 miest a úsekov. Policajti všetky tieto podnety vyhodnocovali aj z hľadiska bezpečnosti, keďže nie všetky sú vhodné, napríklad, nebolo by možné bez rizika zastaviť vozidlo.

Po vyhodnotení všetkých návrhov polícia zostavila zoznam „Top navrhovaných úsekov“.

Každé krajské riaditeľstvo na základe vlastných analýz posilňuje hliadky tak, aby efektívne chránili slušných účastníkov cestnej premávky. Preto k navrhovaným úsekom od občanov pripojila aj ďalšiu stovku úsekov.

Stiahnite si a pozrite kompletný zoznam úsekov, na ktorých budú prebiehať policajné kontroly.

Výsledný zoznam obsahuje 386 miest, na ktorých budú policajti počas 24 hodín odhaľovať priestupky za prekročenie stanovených rýchlostí. Napriek tomu, že ide o preventívnu akciu, závažné priestupky budú policajti riešiť nekompromisne.

Navrhované úseky ciest budú operatívne využívané aj pri kontrole v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky počas celého roka.