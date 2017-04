O voľné miesta v Súdnej rade zabojuje 17 sudcov

Kandidátov bolo potrebné predložiť predsedníčke rady Jane Bajánkovej najneskôr 12. apríla do polnoci, návrh by mohol prísť teda ešte poštou. V piatok 21. apríla zasadne hlavná volebná komisia zložená zo zástupcov súdov, ktorá na tieto voľby bude dohliadať. Do jej kompetencie patrí aj preskúmanie návrhov kandidátov a zostavenie ich zoznamu. Voľby budú 23. mája v obvodoch jednotlivých volebných komisií, miesta sa určia najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb. Právo voliť má približne 1 600 sudcov.

Medzi kandidátmi sú piati sudcovia Najvyššieho súdu (NS) SR. Miroslava Gavalca navrhlo združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) a 11 sudcov. Daniela Hudáka navrhlo 50 sudcov. Z Najvyššieho súdu SR sa o miesto v súdnej rade uchádzajú aj Peter Paluda a Ján Šikuta, ktorého navrhuje okrem sudcov aj Plénum Okresného súdu Dolný Kubín. Sudkyňu NS SR Lenku Praženkovú navrhuje do rady Združenie sudcov SLovenska (ZSS) a Sudcovská rada Okresného súdu Pezinok.

Ján Burik je sudca Krajského súdu v Žiline a za člena rady ho navrhla Sudcovská rada Krajského súdu v Žiline, Sudcovská rada Okresného súdu Martin, Združenie sudcov Slovenska, Sudcovská rada Okresného súdu Ružomberok, Plénum Okresného súdu Liptovský Mikuláš a podporu mu vyjadrilo plénum Okresného súdu Námestovo.

Kristína Glezgová, sudkyňa Okresného súdu Lučenec, je nominantkou ZOJ a Sudcovskej rady Okresného súdu Lučenec. Sudca Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu nominovalo ZOJ, 12 sudcov a Sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu.

Katarínu Javorčíkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, navrhli dve skupiny sudcov a ZOJ, v ktorej je prezidentkou. Podporuje jej vyjadrila aj Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava II. Sudcu Krajského súdu v Prešove Miloša Koleka navrhuje Sudcovská rada Krajského súdu v Prešove.

Daša Kontríková, sudkyňa Krajského súdu v Trnave, je kandidátkou Sudcovskej rady Krajského súdu v Trnave. Sudkyňu Krajského súdu v Bratislave Marcelu Kosovú navrhla Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava V, Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave, Združenie sudcov Slovenska a Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava. Martin Michalanský, sudca Krajského súdu v Košiciach, je nominantom Sudcovskej rady Krajského súdu v Košiciach a ZSS.

Kandidatúru sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici Jozefa Mikluša predložilo 11 sudcov. Pavol Pilek, sudca Krajského súdu v Nitre, je kandidátom Sudcovskej rady Krajského súdu v Nitre, ZSS, Sudcovskej rady Okresného súdu Nové Zámky, Sudcovskej rady Okresného súdu Komárno a Sudcovskej rady Okresného súdu Levice.

Anna Snopčoková, sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici, je kandidátkou Sudcovskej rady Krajského súdu v Banskej Bystrici. Sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne Erika Zajacová je kandidátkou ZSS a Sudcovskej rady Krajského súdu v Trenčíne.