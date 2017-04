Beblavý, Mihál a päť nezaradených zakladajú novú stranu

Informuje o tom Denník N s tým, že nezaradení poslanci chcú stranu založiť do roka, meno ešte nemajú, majú už však ďalších podporovateľov. Nezaradení poslanci nechcú čakať na ľudí z iniciatívy Progresívne Slovensko.Finálne rozhodnutie založiť stranu padlo podľa Beblavého pred dvoma týždňami. „Zhodli sme sa, že na Slovensku chýba politická sila, ktorá by zastupovala ľudí tak, ako ich chceme zastupovať my. A aj na tom, že do toho chceme ísť bez ohľadu na to, ako sa rozhodnú iní,“ povedal pre denník.

Jozef Mihál, ktorý nedávno odišiel zo SaS, priznal, že do krajských volieb nejdú. „Budeme podporovať rozumných ľudí, ktorí kandidujú za županov alebo poslancov. K voľbám sa budeme vyjadrovať, ale aktívne sa na nich nezúčastníme,“ povedal pre denník Mihál.