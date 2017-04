Brusel chce upraviť teflón aj goretex

PFOA a jej soli sú stále, tepelne stabilné a odpudivé voči vode, mastnote, oleju alebo znečisteniu. Vďaka tomu sa napríklad palacinka neprilepí na panvicu či bunda nepremokne. Veľká stabilita látky však zároveň spôsobuje to, že v prírode sa nerozkladá a hromadí sa vo vode či v telách živočíchov. V organizme môže táto látka spôsobiť zdravotné ťažkosti, vrátane rakoviny. Výrobcovia tvrdia, že PFOA sa dnes v praxi používa len minimálne, a sú ochotní ju postupne úplne vypustiť zo svojich produktov.

„V Európskom parlamente mali politické skupiny tri mesiace na to, aby vzniesli nejaké námietky, a nestalo sa tak. Európska komisia má možnosť prikročiť k finálnej adaptácii návrhu,“ upresňuje hovorkyňa Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu Soňa Mellak. Po prijatí nariadenia budú mať členské krajiny EÚ tri roky na to, aby novinku premietli do svojich zákonov.

Návrh predložili Nemecko a Nórsko v roku 2014. „Výbor členských štátov určil PFOA ako látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická a bola zaradená do zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy,“ vysvetľuje Zuzana Harvanová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Látka sa u nás vyskytuje napríklad v hasiacich penách, vo farbách, lakoch, v teflónových panviciach, ale aj v nepremokavých bundách, topánkach či stanoch vyrobených technológiou Gore-Tex.

Slovensko návrh podporuje

Návrh podporuje aj slovenské ministerstvo hospodárstva. „Nebezpečné vlastnosti PFOA, ako aj jej nízka schopnosť biologickej odbúrateľnosti a široké použitie si vyžadujú opatrenia v rámci celej Európskej únie,“ zdôrazňuje hovorca rezortu Maroš Stano. Pripomína, že v Európe sa PFOA už takmer nevyrába. „Problém je však dovoz vo výrobkoch z krajín mimo EÚ,“ hovorí Stano. Zmena legislatívy podľa neho nebude na Slovensku potrebná. „Reštrikcia bude automaticky platná v každom členskom štáte Európskej únie,“ dopĺňa.

Kyselina sa dostáva do tela

Teflón, inak tiež polytetrafluoretén (PTFE) je vďaka obsahu fluóru odolný voči teplotám a chemikáliám. „Pri používaní sa však časť reťazcov rozštiepi a PFOA je jedným z prvkov, ktorý sa uvoľní,“ tvrdí Ladislav Štibrányi, organický chemik zo Slovenskej technickej univerzity. „Keď sa teflón pri vysmážaní rozloží na kyselinu, tá sa rozpustí v oleji. Cez olej sa dostane do mäsa, ktoré zjete,“ približuje odborník. Látka sa dostane do krvi a postupne sa hromadí v tele. „Koncentrácie, ktoré človek takto prijme, sú maličké, ale pri opakovanom intoxikovaní môže kyselina spôsobiť rakovinu prsníka či štítnej žľazy,“ upozorňuje Štibrányi. Kyselina sa ľahko dostane aj do vody. „Stačí, ak panvicu po smažení umyjete,“ konštatuje chemik.

Do tela človeka sa kyselina môže dostať aj vdýchnutím látky, ktorá sa uvoľňuje pri výrobe oblečenia, nie však priamo cez kožu. „Môže mať negatívny vplyv na imunitný a hormonálny systém a môže poškodiť pečeň,“ dodáva Ivana Kohutková, koordinátorka toxických kampaní Greenpeace Slovensko.

Teflón ustupuje

Výrobcovia teflónových panvíc avizujú, že od PFOA postupne upúšťajú. Na kvalite výrobku sa podľa nich nijako neprejaví. „Odstránenie látky nemá nič s úžitkovosťou veci,“ mieni Petr Zaťko, produktový špecialita firmy Lamart, ktorá slovenský trh zásobuje kuchynským riadom. Opatrením podľa neho môžu stúpnuť výdavky výrobcu aj o niekoľko miliónov eur. Ide však len o jednorazové investovanie do technológie.

Už teraz sa u svetových značiek vyskytuje kyselina v panviciach len minimálne, podotýka Zaťko. Takmer 99 percent výrobcov nepriľnavých povrchov využíva podľa neho prímes, ktorú chemicky zbavujú PFOA. K uvoľňovaniu kyseliny môže dôjsť pri vysokých teplotách a varení nasucho, teda bez tuku. „Výrobcovia uvádzajú na panviciach, že výrobky neobsahujú PFOA. V našich výrobkoch sa táto látka neobjavuje, čo znamená, že nariadenie neovplyvní kvalitu či cenu našich výrobkov,“ uzatvára.

Jeho slová potvrdzuje aj Karolína Pelikánová zo spoločnosti Tefal. „Značka Tefal vyrába nádoby s nepriľnavou vrstvou na báze polymerovaného tetrafluoretylénu (PTFE) s nulovým obsahom PFOA,“ pridáva Pelikánová. Skutočnosť, že panvice jedovatú látku neobsahujú, overujú podľa Pelikánovej aj nezávislé laboratóriá.

Spoločnosť Gore Fabrics, výrobca textilnej membrány Gore-Tex, začiatkom februára oznámila, že do roku 2020 odstráni PFOA z výroby búnd, topánok, rukavíc a doplnkov. Ide asi o 85 percent ich výrobkov. Neskôr, do roku 2023, chce firma látku vyradiť úplne. „Na dosiahnutie týchto cieľov bude spoločnosť realizovať program, ktorý bude zahŕňať aj spoluprácu s dodávateľmi,“ avizuje hovorkyňa spoločnosti Anja Herberg. Niektorí výrobcovia sa obávajú zhoršenia kvality. Zvyšovanie cien však zatiaľ nepredpokladajú.