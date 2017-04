Právo na protest je legitímne, zhodli sa ministri

Pred stredajším zasadnutím vlády tak reagovali na protikorupčný protest študentov, ktorý sa v Bratislave uskutočnil v utorok.

„Považujem to za absolútne legitímny prejav mladých ľudí vyjadriť názor. Myslím si, že to odráža nejakú mieru všeobecnej frustrácie mladých z hľadiska ich budúcnosti. Je to vysoko legitímne, ak nejakým spôsobom chcú vyjadriť názor,“ povedal Drucker. Matečná sa takisto vyjadrila, že protestovať je legitímne, keďže žijeme v demokracii.

Minister kultúry a podpredseda Smeru Marek Maďarič uviedol, že je rád, že žije v štáte, kde sa ľudia môžu slobodne zhromažďovať, protestovať a kde je sloboda vyjadrovania názorov vrátane názorov veľmi kritických k moci, ktoré navrhujú napríklad aj to, aby niektorí politici z funkcií odišli.

„Som rád, že sa v tejto spoločnosti uplatňuje aj ďalšie právo – že o tom, či politici prichádzajú alebo odchádzajú, rozhoduje všeobecné slobodné tajné volebné právo. Tieto práva súvisia,“ povedal Maďarič s tým, že o tom, ktorí politici prídu a odídu, sa rozhoduje vo voľbách. „Politik môže a musí brať do úvahy, že sa niekde zhromaždí niekoľko tisíc ľudí, ktorí žiadajú, povedzme, jeho odstúpenie a zároveň musí brať do úvahy aj to, že niekoľko desaťtisíc, stotisíc ľudí mu dalo svoj hlas. Je to vec pomeru a okolností,“ uzavrel Maďarič.

Podľa šéfa slovenskej diplomacie Lajčáka je v európskych demokraciách štandardné, že ľudia vyjadrujú svoje názory. Súhlasí, že korupcia je vážny problém a treba je boju proti korupcii venovať systematicky v príslušných inštitúciách, a nie kampanovite.

Približne päťtisíc ľudí sa v utorok večer zúčastnilo na proteste proti korupcii v Bratislave (s odvolaním sa na políciu organizátori uvádzajú 8 až 9-tisíc účastníkov, pozn. red.). Podujatie organizovali stredoškolskí študenti, ale zúčastnili sa na ňom ľudia všetkých veko­vých kategóri­í. Organizátori protikorupčného študentského pochodu spísali memorandum s požiadavkami, ktoré odovzdali na Úrade vlády SR. Memorandum, ktoré prečítali aj na záver protestu, obsahuje štyri požiadavky.

Prvou je odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Druhou je zrušenie Mečiarových amnestií. Treťou požiadavkou študentov je vyšetrenie amnestovaných káuz z obdobia vlády Vladimíra Mečiara. V rámci poslednej požiadavky požadujú študenti vyšetriť kauzy Gorila a Bašternák.