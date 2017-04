Operátori hrozia vyradením Tv JOJ z ponuky

Dôvodom je, že JOJ podľa nich požaduje neprimeraný poplatok za šírenie svojho programu. Informoval o tom portál omediach.com. omediach.com

„TV JOJ požaduje od operátorov za šírenie jej vysielania prehnaný poplatok, ktorým by sa táto stanica dotiahla takmer na úroveň najdrahších, prémiových filmových staníc. Súčasne požaduje, aby operátori zaradili programy JOJ, JOJ Plus a WAU do základného programového balíčka, pričom odmieta možnosť zriadiť samostatný balíček JOJ, ktorý by si záujemcovia mohli objednať samostatne. Pri takto nastavených podmienkach majú operátori len dve možnosti – prvou je výrazné zvýšenie cien za základný TV balíček, tou druhou je vyradenie TV JOJ z ponuky,“ povedal prezident APKT Robert Ťavoda.

Ako dodal, keďže zvýšenie cien už niektorým operátorom spôsobilo nemalé ťažkosti, nikto z nich podľa neho nebude riskovať ďalšie zvyšovanie. „Keďže zo strany TV JOJ žiaľ absentuje záujem o konštruktívny dialóg a rozumnú spoluprácu, operátorom neostáva iná možnosť, než vyradenie programov JOJ z ponuky,“ uvádza sa v stanovisku APKT, ktorá má vyše 20 členov, medzi nimi aj UPC či Slovanet.

S vyhlásením APKT sa ako člen asociácie plne stotožňujeme a súhlasíme s ním. V prípade nemennosti prístupu televízie JOJ vidíme možnosť jej vyradenia z ponuky ako reálnu," reagoval pre Pravdu hovorca UPC Jaroslav Kolár s tým, že o konkrétnom termíne je zatiaľ predčasné hovoriť.

Denník Pravda oslovil aj televíziu JOJ, na jej stanovisko zatiaľ čakáme.