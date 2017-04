V apríli prituhne. Zničia mrazy úrodu?

Pred počasím vystríha pestovateľov ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. „Apelujeme na nich, aby na svojich pozemkoch a poliach urobili všetky opatrenia pre to, aby im nevymrzli," spresnila. S príchodom klimatických zmien budú podľa nej výkyvy počasia vyhrotenejšie. „Buď budú mrazy, alebo budú povodne, na to sa poľnohospodári musia pripraviť,“ dodala.

Ovocinár Emil Schultz z Dvorov nad Žitavou hovorí, že v sadoch majú protimrazovú pohotovosť už od polovice marca. „Každá mínusová teplota v štádiu, keď je všetko v kvete, je hrozbou pre úrodu. Vlani sme takto prišli o 80 percent úrody,“ približuje. Ovocinárske družstvo, ktorému Schultz predsedá, pestuje na 75 hektároch jablká, slivky, broskyne, čerešne a jahody.

„Jahody máme prikryté špeciálnou textíliou. V prípade ovocných stromov používame parafínové sviečky. V časti jablkových sadov máme vybudovanú protimrazovú závlahu, ktoré je najúčinnejšia, ale je finančne veľmi náročná,“ hovorí.

Časť úrody zobrali vlaňajšie mrazy aj pezinskej spoločnosti VVDP Karpaty, ktorá obhospodaruje 180 hektárov vinohradov. „Išlo len o lokálne úbytky, ktoré sa pohybovali od 20 do 30 percent. U nás neboli silné mrazy a väčšinu viníc máme na kopcoch,“ hovorí agronóm spoločnosti Lukáš Krasňanský.

Vývoj počasia ich síce drží v strehu, ale prílišné obavy nemajú. „Väčší mráz má byť len lokálne. Tiež je popršané, čo čiastočne znižuje riziko vymrznutia mladých letorastov,“ hovorí agronóm. Mrazy môžu ovplyvniť aj poľnohospodárske plodiny.

„Ohrozená je repka olejná, ktorá kvitne či začína kvitnúť, cukrová repa, ktorá má nad zemou prvé lístky a je veľmi citlivá na mrazy, a tiež slnečnica, ak ju niekto zasial skôr,“ vymenoval Igor Jakubička, predseda predstavenstva poľnohospodárskeho družstva v Nových Sadoch.

Aprílové mrazy spôsobili vlani podľa predsedu Únie ovocinárov Slo­venska Mariána Vargu škody za viac ako 16 miliónov eur. Podľa agrorezortu zasiahol mráz 158 pestovateľov a 2 800 hektárov sadov, najmä jablone, hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne a jahody.

Tohtoročné ochladenie sa začalo v závere veľkonočných sviatkov. V úvode tohto týždňa namerali na viacerých miestach rekordne nízku minimálnu dennú teplotu. V noci z utorka na stredu pribudli zrážky aj prudký vietor. Na západe a juhu snežilo v stredu prechodne aj v nížinách. Na severe a vo vyšších nadmorských výškach pribudla nová snehová pokrývka.

Sneh robil v stredu vodičom problémy na viacerých miestach, najmä na horských priechodoch v oblasti Gemera a Spiša. Ťažkosti mali najmä tí, ktorí už stihli vymeniť zimné pneumatiky za letné.

Podľa klimatológa zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavla Faška nie je zvláštne, že v tomto období padá sneh. „Zaujímavé je skôr to, že najmä vo väčších nadmorských výškach trvá toto obdobie viac dní ako zvyčajne a hromadí sa tak aj snehová pokrývka,“ povedal. V noci zo štvrtka na piatok by malo mrznúť, a to nielen pri zemi, ale aj na úrovni dvoch metrov nad zemou.

„Prejaví sa to najmä tam, kde sa udrží sneh a kde nebude fúkať. Masa vzduchu sa tak stihne smerom od zeme ochladiť,“ vysvetľuje klimatológ. V kotlinách a horských údoliach môžu teploty klesnúť až na mínus desať stupňov Celzia.