Kiska víta snahu Druckera riešiť problémy v zdravotníctve

„Beží už ale dosť dlhá doba, aby sme pomaly mali výsledky. Žiaľ, stále väčšina ľudí na Slovensku nevníma zmeny v zdravotníctve. Podľa prieskumu ibe sedem percent našich obyvateľov si myslí, že od zvolenia novej vlády sa v zdravotníctve pohlo niečo k lepšiemu,“ povedal prezident v stredu po stretnutí so zástupcami Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP).

Ako Kiska doplnil, 53 % ľudí si myslí, že od nástupu novej vlády zdravotníctvo išlo k horšiemu. „Zdra­votníctvo je pre mňa ako prezidenta absolútnou prioritou,“ povedala hlava štátu. Kiska upozornil, že zdravotníctvo je jedným z dlhodobo neriešených problémov, vďaka ktorému na Slovensku rastie extrémizmus.

Minister zdravotníctva podľa Kisku potrebuje celospoločenskú a politickú podporu. „Potrebujeme skutočne hlbokú diskusiu o tom, čo sa u nás zmení, čo sa zmenilo, čo sa bude meniť, aby ľudia uverili, že tá jeho snaha je opretá o celú našu spoločnosť, a že v reálnom čase dosiahneme aj reálne výsledky,“ povedal prezident.

Kiska so zástupcami AOPP diskutoval nielen o právach pacientov, ale aj o povinnostiach. „Diskutovali sme o tom, že by sme mali viacej myslieť na vlastné zdravie, viac chodiť na preventívne prehliadky. Veľa by sme mali diskutovať o tom, ako je nesmierne dôležité očkovanie, pretože začínajú tu vznikať rôzne fámy proti očkovaniu,“ zhrnul prezident.