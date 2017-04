Dopravný analytik: Viac ako pneumatiky rozhoduje spôsob jazdy

Pamätáte si na podobnú nehodu, pri ktorej sa zrazilo niekoľko desiatok áut?

Pamätám, došlo k nej v decembri 2005 na diaľnici medzi Bratislavou a Sencom. Mala tragické následky. Pri zrážke asi šesťdesiatich áut prišli o život šiesti ľudia a viacero ďalších bolo ťažko zranených. Pracoval som vtedy v odťahovej službe a z miesta nehody sme odťahovali desiatky áut.

Tá dnešná sa počtom havarovaných áut zaradila k tým najväčším. Čo mohlo byť jej príčinou?

Okolnosti nepoznám, no pod nehody na diaľniciach sa často podpisuje niekoľko faktorov. Za jeden z najväčších pri reťazových haváriách považujem nedodržiavanie vzdialenosti medzi vozidlami, čo však nie je len problém Slovenska, ale celej Európy. Druhou vážnou príčinou býva porušovanie povinnosti vodiča, teda to, že dostatočne nevenujú pozornosť riadeniu vozidla a situácii pred sebou. Svoju úlohu mohlo zohrať aj počasie. Ak sneží či primŕza, vodiči by nemali jazdiť rýchlosťou, aká je povolená, ale pomalšie. Rýchlosť vozidla by mali prispôsobiť stavu a povahe vozovky.

Mnoho vodičov už prezulo autá zo zimných na letné pneumatiky. Zohralo aj toto úlohu?

Síce mohlo, ale viac ako pneumatiky rozhoduje spôsob jazdy. Ak niekto jazdí v tomto čase na letných a zachytili ho na ceste zimné podmienky, mal by tomu prispôsobiť rýchlosť a jazdiť opatrnejšie. Inak si myslím, že až taký priepastný rozdiel medzi zimnými a letnými pneumatikami nie je. Odhadol by som to na takých dvadsať percent, čo sa bezpečnosti týka.

Nie je v apríli priskoro na prezúvanie?

Záleží od toho, kde sa vodiči pohybujú. Ak sú z juhu a jazdia iba v tzv. domácom prostredí, prezuť môžu skôr. Ten, čo šoféruje na severe, resp. po celom Slovensku by mal ešte chvíľu počkať.

Ako by sa vodič, keď vidí pred sebou nehodu, mal zachovať, aby v nej neskončil?

Zopakujem, že v prvom rade by mal dodržiavať odstup medzi vozidlami a sledovať situáciu na ceste pred ním. Záleží aj na včasnej reakcii, ak vidí pred sebou nehodu. Sekundu – dve trvá, kým zareaguje a počítať musí aj s určitou dĺžkou brzdnej dráhy. Auto by mal pri včasnom zastavení odstaviť k zvodidlám na okraj cesty a potom platí zásada, že by nemal zostávať v aute, ale vystúpiť a utekať preč. Veľa ľudí pri nehodách zbytočne zomiera len preto, že po nehode zostanú v autách a potom do nich odzadu niekto narazí.