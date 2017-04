Stratí Matovič kvôli pochybnému podnikaniu mandát?

Podľa Smeru mal spáchať daňový podvod pri svojom podnikaní, keď neodviedol daň v súvislosti s kúpou tlačiarenského stroja a mal si znižovať základ dane pri používaní motorového vozidla. Práve tieto prípady popisuje spomínané uznesenie policajného vyšetrovateľa v kauze strateného účtovníctva. Sú však premlčané.

Matovič vo štvrtok odmietol, že by sa dopustil daňových podvodov a uznesenie vyšetrovateľa označil za „pamflet“. Predsedu mandátového a imunitného výboru Richarda Rašiho (Smer), ktorý vo štvrtok vyhlásil, že „skutok sa stal“, mieni Matovič žalovať.

„Nemôže nielenže v parlamente vystupovať ako nejaká morálna autorita, ale nemal by tu medzi nami ani vôbec byť,“ vyhlásil Raši. Prvý prípad, na ktorý už Smer podľa Rašiho v minulosti v parlamente upozornil, sa týka nákupu tlačiarenského stroja, ktorý rozobrali na súčiastky.

„Kým však k predaju došlo, tento stroj viac ako dva roky používal a neodviedol daň vo výške minimálne 70-tisíc eur,“ povedal Raši. Podľa neho sa predaj uskutočnil tak, že došlo k dohode medzi živnostníkom Matovičom a Igorom Matovičom s.r.o.

O druhom prípade, na ktorý Raši poukázal, informoval denník Plus jeden deň s tým, že podľa vyšetrovateľa Matovič využil svoju matku na to, aby si znížil základ dane. V roku 2004 si Matovič vyúčtoval výdavky na používanie vozidla Škoda Fabia za 63-tisíc eur. Z uznesenia vyšetrovateľa vyplýva, že daňový úrad Matovičovi výdavky pri kontrole v roku 2008 neuznal.

Cestovný príkaz totiž nepreukazoval, že pracovné cesty, na ktorých bolo najazdených 223 043 km, uskutočnila Matovičova matka a ani to, že jej boli vyplatené cestovné náhrady v sume takmer 2 mil. vtedajších slovenských korún. Matovič neskôr uviedol, že bol na všetkých cestách vodičom a matka spolujazdcom.

Podľa štvrtkového vyjadrenia Rašiho 220-tisíc km znamená, že by musel prejazdiť 600 km denne. Nechcem to zľahčovať, ale jediný, kto by to dokázal a kto viac behal, ako on jazdil, bol Forrest Gump,“ uviedol Raši.

Ako ďalej povedal, podľa oficiálnej štatistiky zverejnenej na internete v roku 2008 pritom vykázal tachometer spomínanej Fabie 128-tisíc kilometrov, „čiže za štyri roky Matovičova Fabia najazdila mínus 90-tisíc kilometrov“.

„Buď urobil trestný čin daňového podvodu, pretože nenajazdil 220-tisíc kilometrov a túto sumu uviedol preto, aby si znížil daňový základ a normálne okradol štát alebo urobil trestný čin stáčania tachometra,“ tvrdil Raši. Ako šéf mandátového a imunitného výboru požiada Národnú kriminálnu agentúru, aby poskytla všetky údaje a aj tie, ktoré sú anonymizované a výbor bude konať.

„Dám na neho trestné oznámenie za krivé obvinenie. O tom, či niekto spáchal trestný čin, rozhoduje jedine súd,“ reagoval na Rašiho Matovič. Za „obludnosť“ považuje obvinenie o zneužívaní vozidla. Pýtal sa, ako mal garantovať, čo sa s autom dialo v ďalších rokoch, pretože on ho používal len v roku 2004.

„Viem, že sme ho odovzdali v dosť úbohom stave, možno na ňom robili generálku, možno menili motor, možno tachometer,“ vravel Matovič. Fabiu mal požičanú od bratranca Martina Viskupiča, ktorý je bratom poslanca Jozefa Viskupiča. Ten mu povedal, že ju následne používali desiatky ľudí.

Pokiaľ išlo o dovoz tlačiarenskej rotačky, Matovič ju predal vlastnej firme za vyše 10 miliónov korún. „To znamená výrazne viac, ako som ju kúpil, lebo sme ju kúpili za 6 miliónov a túto sumu som, samozrejme, zdanil. Ohradzujem sa, že to bol fiktívny predaj,“ povedal Matovič.

Spýtal sa, prečo ho polícia nezačala stíhať ešte v roku 2012. Podľa neho to však vtedy bolo v poriadku, lebo Obyčajní ľudia spolu s Petrom Pollákom spolupracovali s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom na rómskej reforme.

Šéf koaličného Mostu-Híd Béla Bugár vo štvrtok na celú kauzu reagoval, že keby mal Matovič pevnejšiu chrbticu, odišiel by z parlamentu. „Čo to je, keď vlastnú matku zneužije na daňový podvod? Čo je to za človeka?“ povedal Bugár agentúre Sita. Podľa neho po zverejnení informácií o účtovníctve Matoviča ten, kto najhlasnejšie kričí – chyťte zlodeja, je sám zlodej. Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška necháva na Matovičovi, ako sa zachová.

V každom prípade Matovičov mandát bude parlament riešiť už na najbližšej schôdzi parlamentu v máji. Bude to však v inej veci. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií totiž navrhol šéfovi OĽaNO poslanecký mandát odobrať, pretože mal opakovane nepozastavenú živnosť a porušil tak ústavný zákon.

Plénum Národnej rady však musí prijať rozhodnutie o zbavení mandátu najmenej 90 hlasmi. „Môžu mi môj mandát zobrať, hoci mi ho dali ľudia. Fašisti im veľmi radi pomôžu. Keď urobia tajné hlasovanie, myslím si, že som bez mandátu,“ uviedol Matovič.

Koaličné strany disponujú v pléne parlamentu len 80 hlasmi. Zatiaľ sa nerozhodli, ako budú o Matovičovi hlasovať. Podpredseda poslaneckého klubu Smeru Dušan Jarjabek vo štvrtok uviedol, že neoficiálne sa o tom v klube rozprávajú, ale rozhodnutie nepadlo. Rovnaká situácia je aj v klube SNS a Mostu-Híd.