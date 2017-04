Bocianov nevyhnal ani sneh

Presne pred rokom v polovici apríla sneh doslova zasypal hniezdo bocianov vo Vavrišove (okres Liptovský Mikuláš). Z neho trčal bocianovi iba zobák. „Samička ležala na vajíčkach, kým sneh dosť rapídne neustúpil. Intenzívne zahrievala, ani sa nepohla, aj napriek tomu, že bola celá zasnežená,“ spomína Ivan Daráni zo spoločnosti Profi-net, ktorá zabezpečuje online prenosy z bocianích hniezd. Mladé bocianiky sa napokon úspešne vyliahli, čo mohli diváci sledovať naživo na stránke kukaj.sk, kde je online prenos z viacerých hniezd bocianov.

Ani súčasné ochladenie neprinútilo bociany z Liptova opustiť hniezda. „Pokiaľ už majú znášky, tak tam zostanú. Môže sa stať, že bocian, ktorý prekonal obrovskú vzdialenosť, kým priletel z Afriky do Európy a nemusí byť v dokonalej kondícií, tak vplyvom takýchto okolností sa môže rozhodnúť, že opustí znášku, lebo by už nedokázal vychovávať mláďatá. Ale to sú ojedinelé prípady,“ poznamenal Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Bir­dLife Slovensko.

Chladné počasie a sneh znamenajú, že vtáky majú sťažený prístup k potrave. Tie, ktoré sa už vrátili, sa presúvajú k miestam, kde nachádzajú aspoň nejaký hmyz. Lastovičky alebo belorítky sa môžu v takomto nečase viac približovať k ľuďom a zhromažďujú sa napríklad v krytých častiach balkónov. Ochranári v takýchto prípadoch žiadajú ľudí o toleranciu.

„Je dobré neplašiť takto schované vtáky, aby nemali ďalší výdaj energie. A až v takých prípadoch zalarmovať štátnu ochranu prírody, alebo ochranárske organizácie, keď jedince sú už naozaj vyčerpané a je možné ich chytiť rukou,“ požiadal Gúgh. V severných regiónoch, kde je súvislá snehová pokrývka, sa dá vtákom do času, kým sa sneh neroztopí, pomôcť prikrmovaním.

Pokiaľ nastane prudké ochladenie v období migrácie, tak vtáky buď zastavia svoju migráciu, alebo sa stiahnu južnejšie a vyčkávajú, kým sa zlepšia podmienky. Týka sa to najmä hmyzožravých druhov vtákov. Napríklad lastovičiek, ktoré k nám najintenzívnejšie prilietajú po 20. apríli, ale teraz ich dočasne zastavil studený front.