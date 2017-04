Uviedol to hovorca policajného prezídia Martin Wäldl s tým, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť k veci bližšie informácie.

Ako vo štvrtok informoval spravodajský portál Webnoviny.sk, obvinené osoby by mali pôsobiť na daňovom úrade v Košiciach. Podľa portálu by osoby mali patriť do organizovanej skupiny podnikateľov, ktorí neoprávnene vyberali nadmerné odpočty DPH.