UK: Ľudia vnímajú korupciu medzi politikmi ako veľmi rozšírenú

Je sympatické, že mladí ľudia dokázali svoj idealizmus a nespokojnosť so súčasným stavom vecí verejných premietnuť do legitímnej pokojnej akcie, ktorá ich predstavy zviditeľnila, dala im hlas. Uviedla to Oľga Gyárfášová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (FSEV UK) v Bratislave.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK tvrdí, že pre budúce generácie je kľúčový rozvoj kritického myslenia. Riaditeľka Ústavu verejnej politiky na FSEV UK Emília Sičáková-Beblavá hovorí, že študenti fakulty navštevujú kurzy, ktoré sa venujú správe vecí verejných ako aj obmedzovaniu korupcie. Záverečné práce študentov sú podľa nej zamerané na participáciu v spoločnosti či nakladanie s verejnými zdrojmi. Fakulta vo svojom stanovisku tvrdí, že verejnosť na Slovensku vníma korupciu medzi politikmi a štátnymi úradníkmi ako veľmi rozšírenú. Dodáva tiež, že keď budeme všetci ticho, na súčasných netransparentných praktikách mocných sa nič nezmení. "Mňa osobne potešilo aj oprášenie hesla a emócie ‘nie je nám to jedno‘, čo bol slogan mobilizačnej kampane pred voľbami 2002. Vtedy to zabralo. Snáď aj teraz,“ dodala Gyárfášová.

Približne päťtisíc ľudí sa v utorok 18. apríla večer zúčastnilo na proteste proti korupcii v Bratislave. Podujatie organizovali stredoškolskí študenti, ale zúčastnili sa na ňom ľudia všetkých vekových kategórií. Organizátori protikorupčného pochodu spísali memorandum s požiadavkami, ktoré odovzdali na Úrade vlády SR. Memorandum obsahuje štyri požiadavky. Prvou je odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Druhou je zrušenie Mečiarových amnestií. Treťou požiadavkou študentov je vyšetrenie amnestovaných káuz z obdobia vlády Vladimíra Mečiara. V rámci poslednej požiadavky požadujú vyšetriť kauzy Gorila a Bašternák.