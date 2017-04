Diaľničná spoločnosť necíti vinu za hromadnú dopravnú nehodu na severnej D1

Vodiči, ktorí uviazli v hromadnej nehode, sa sťažovali na chýbajúce protisnehové zábrany. Chýbalo im tiež varovanie monitorovacích senzorov, ktorými spoločnosť aj na tomto úseku disponuje.

V reťazovej dopravnej nehode medzi Popradom a Spišským Štvrtkom sa vo štvrtok skoro ráno zrazilo takmer 60 vozidiel. Pri nehode sa zranilo 24 ľudí, z toho dvaja boli zranení ťažko.

Národná diaľničná spoločnosť svoju chybu odmieta. Podľa jej hovorkyne Michaely Michalovej vyrazili mechanizmy zimnej služby na úseku D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom do terénu už v stredu večer o 19. hodine. Vozovku upravovali nepretržite až do ranných hodín. Hovorkyňa tiež uviedla, že „snehové bariéry na úseku boli zložené v súlade so schváleným operačným plánom, ktorý stanovuje ukončenie zimnej služby na 15. apríla“. Ani bariéry by však podľa nej v takomto počasí stav vozovky nevyriešili.

Kritický úsek D1 bol v dôsledku nehody uzavretý v oboch smeroch, sprejazdniť sa ho podarilo až včera ráno.