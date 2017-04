Drucker plánuje siahnuť zdravotným poisťovniam na zisk

Prvá Ficova vláda sa neúspešne pokúsila poisťovniam obmedziť zisk a peniaze vrátiť na liečbu. S druhým pokusom prichádza teraz nominant Smeru Tomáš Drucker. Ten chce do konca roka pripraviť legislatívu, ktorá to umožní.

Zdravotné poisťovne sú akciovými spoločnosťami a môžu vytvárať zisk, vyplácať výnosy z poistného. Spravujú však verejné peniaze, ktoré by mali ísť v prvom rade na liečbu. Ficov kabinet v roku 2007 preto do zákona zaviedol povinnosť vrátiť zárobok akciovky späť do zdravotnej starostlivosti, Ústavný súd však konštatoval, že je to protiústavné. Okrem toho dve súkromné poisťovne napadli legislatívu na súdoch.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Minister Drucker dnes tvrdí, že jeho idea nenarazí na problém s ústavnosťou. Návrh pripravil spolu s ministerstvom financií. „Nechcem ho ešte užšie špecifikovať, ale základným rámcom je vytvoriť dva fondy, to znamená oddeliť finančné prostriedky určené na zdravotnú starostlivosť od prevádzkových, teda na činnosť poisťovní,“ vysvetlil Drucker.

Zisk budú môcť poisťovne vykázať aj vo fonde určenom na zdravotnú starostlivosť, ale nebude môcť vstupovať do imania spoločnosti a nebude sa používať na vyplácanie dividend. „Tento rok prídeme s konkrétnym návrhom, pripravíme ho tak, aby sme nemali problémy s ústavnosťou a Ústavným súdom, arbitrážami,“ skonštatoval minister.

„Nevieme teraz, čo bude znamenať prevádzka, ako bude tvorená ani, ako to rozdelenie bude vyzerať, ale ak sa z peňazí určených na zdravotnú starostlivosť nemá tvoriť zisk, tak to len vítame,“ reagoval prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko.

Asociácia už podľa neho dlhodobo poukazuje na to, aby vyzbierané odvody slúžili iba na zdravotnú starostlivosť. „Ak majú vytvárať poisťovne zisk, tak nech sa vytvoria produkty na pripoistenie a nech si vytvárajú potom zisk z toho,“ poznamenal Petko s tým, že pripoistenie zatiaľ neexistuje. Súkromné zdravotné poisťovne plánujú počkať na Druckerov návrh a až potom sa k nemu vyjadria.

Jeho aktivitou však nadšené nie sú. „Ak sa pozrieme na ziskovosť zdravotných poisťovní za posledné roky (na úrovni 0–1% z vybraného poistného) a najmä na niekoľko stomiliónovú stratu v štátnej zdravotnej poisťovni, nevidíme dôvod na to, aby sme sa otázkou obmedzenia zisku zaoberali,“ uviedol Matej Štepianský, PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera. Podľa neho cieľom tejto iniciatívy je odpútavanie pozornosti od reálnych problémov zdravotníctva, ktoré spočívajú v neefektivite a plytvaní.

Hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová povedala, že sa nebránia diskusiám o určitých reguláciách, pri ktorých sa bude hovoriť nielen o sociálne zodpovedných ziskoch, ale aj o rizikách strát. „Veríme, že nás minister k takémuto dialógu prizve,“ doplnila.

Advokát Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h & h PARTNERS tvrdí, že sa na ministrov zámer treba pozerať z pohľadu účelu, ktorý sleduje. „Z môjho pohľadu výzvou pre Slovensko nie je ani tak obmedzovať zisk. Problém je ten, ako peniaze, ktoré zdravotné poisťovne spravujú, dostať naspäť do zdravotníctva, aby pacient dostal zdravotnú starostlivosť vtedy, keď ju potrebuje,“ zdupľoval Humeník. V minulosti sa podľa neho pri zákaze zisku zvolil zlý postup.

Humeník tvrdí, že dnes zdravotná starostlivosť nie je včasná, adekvátna, obsahuje rôzne množstvo podmienok, ktoré smerujú k tomu, aby ju zdravotná poisťovňa nemusela platiť a aby ju mohla oddialiť. Napríklad, lekár pacienta pošle na vyšetrenie cétečkom, pretože ho potrebuje k stanoveniu diagnózy, ale poisťovňa mu tento úkon škrtne.

Okrem toho si poisťovne podľa neho často vytvárajú vlastné kritériá pre úhrady, čo považuje za anomáliu systému. Ak sa pre ne stanovia jasnejšie pravidlá na to, ako majú nakladať s verejnými peniazmi, tak výsledkom môže byť, že už nebudú generovať zisk, pretože peniaze budú musieť vrátiť pacientovi. „Týmto spôsobom by to bolo kompatibilné aj s EÚ aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovensko viazané,“ uzavrel advokát.

V roku 2007 prvá vláda Roberta Fica (Smer) presadila novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorý zdravotným poisťovniam zakazoval vyplácať dividendy akcionárom. V praxi začala platiť v roku 2009. V roku 2011 Ústavný súd rozhodol, že ide o obmedzenie podnikania, ktoré je v rozpore s Ústavou SR a paragraf, ktorý sa týkal zákaz vyplácania zisku, zrušil.

Majitelia Dôvery a Unionu (akcionárom je holandská spoločnosť Achmea) sa ešte v roku 2007 obrátili na arbitrážny súd v Nemecku. Dôvera neuspela kvôli neprehľadnej vlastníckej štruktúre, akcionár Unionu si o štyri roky neskôr vysúdil odškodné viac než 22 mil. eur. Ficova vláda ho odmietla zaplatiť a arbitrážne rozhodnutie súdu spochybnila. Nemecký Najvyšší spolkový súd ešte nerozhodol, či arbitrážny rozsudok zruší.

Achmea si robila nárok na vysúdené odškodné a v roku 2013 požiadala o exekúciu, exekútor zablokoval asi 30 mil. eur na účtoch, ktoré má Slovensko v Luxembursku. Exekúcia ešte nebola skončená, exekútor čaká na rozhodnutie nemeckého súdu.